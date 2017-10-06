Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Танцевальная группа «Простор» приглашает северян на благотворительный фестиваль

6 октября 12:40 Доступная среда
Танцевальная группа «Простор»
Танцевальная группа «Простор»

7 октября с 13 до 17 часов в Гостиных дворах пройдет благотворительная акция «Благофест». Мероприятие проводится в поддержку Архангельской инклюзивной танцевальной группы «Простор».

В благотворительном фестивале в Гостиных дворах примут участие известные Архангельские музыканты. В программе также заявлена ярмарка мастеров, мастер-классы, спектакли театра «Этюд» и театра-дуэт «Окошки». Вход на фестиваль свободный.

— В составе группы «Простор» пять участников с инвалидностью разной степени тяжести и три волонтера, это специалисты опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, – отметила руководитель группы «Простор» Ольга Аксёнова. – Благодаря участию в фестивалях и поездках у ребят с инвалидностью появляется возможность обучения, приобретения новых знакомств и танцевального прорыва. Благодарим всех, кто уже поддержал нас, значительная часть суммы собрана. Уверена, что после «Благофеста» наша мечта станет реальностью!

Группа «Простор» стала победителем V международного благотворительного фестиваля «INCLUSIVE DANCE». Сейчас они приглашены для выступления на гала-концерт в Москву. Но все расходы по проезду и проживанию участники несут самостоятельно. К сбору объявлена сумма около 200 тысяч рублей.

Для удобства перечисления финансовых средств для инклюзивной группы «Простор» Благотворительный Фонд «Гарант» предоставил свой короткий номер: 3434, на который можно отправить сообщение: ангел(пробел)сумма. Например: ангел 500. После этого придет сообщение о необходимости подтверждения платежа. Надо обязательно подтвердить, иначе деньги не будут перечислены.

Отчет по полученным средствам будет предоставлен в группе «Простора» в социальной сети «Вконтакте».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

6 октября

Архан­гель­ский центр социаль­ной помощи семье и детям отмеча­ет 10-лет­ний юбилей

6 октября

Тан­цеваль­ная груп­па «Про­стор» приг­лаша­ет севе­рян на бла­гот­вори­тель­ный фестиваль

6 октября

Для стар­шего поколе­ния откры­ва­ет­ся «Народ­ный уни­вер­си­тет»

5 октября

Экспе­рты Севе­ро-Запа­да обсужда­ют в Архан­гель­ске перс­пе­ктивы раз­ви­тия рынка труда

1 октября

В День пожилых людей в Поморье заплани­ро­ва­но более ста меро­прия­тий

29 сентября

Наз­ваны самые социаль­но эффек­тив­ные органи­за­ции Архан­гель­ской области

29 сентября

Ана­лиз рынка тру­да: без­раб­от­ных стало меньше

28 сентября

Служ­ба занят­ос­ти помога­ет найти рабо­ту выпуск­ни­кам

28 сентября

Фес­тиваль про­фес­сий органи­зо­ва­ли для школь­ни­ков Устья­нс­кого района

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

27 сентября

На 2018 год уста­нов­лен новый про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

27 сентября

Иннова­ци­он­ные мето­ды рабо­ты с семьей обсужда­ют в Каргополе

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

19 сентября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на твор­чес­кий кон­курс «Инва­лид и общество»

18 сентября

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

15 сентября

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

14 сентября

Допол­нитель­ные сред­ства на социаль­ную доп­лату к пен­сии полу­чит регион из феде­раль­ного бюджета

13 сентября

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

Похожие новости

6 октября Соцзащита

Тан­цеваль­ная груп­па «Про­стор» приг­лаша­ет севе­рян на бла­гот­вори­тель­ный фестиваль

25 сентября Общество

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

19 сентября Соцзащита

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на твор­чес­кий кон­курс «Инва­лид и общество»

12 сентября Соцзащита

Архан­гель­ская груп­па тан­цо­ров на коляс­ках стала лау­ре­атом фес­тива­ля «Inclusive Dance»

12 сентября Соцзащита

В Архан­гель­ске стар­то­вал про­ект для пен­си­оне­ров «Крас­ки жизни»

11 сентября Соцзащита

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

6 сентября Соцзащита

Регион пла­ниру­ет рас­ширить меры по сод­ейс­твию тру­до­ус­тройству инвалидов

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия