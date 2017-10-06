Танцевальная группа «Простор» приглашает северян на благотворительный фестиваль

7 октября с 13 до 17 часов в Гостиных дворах пройдет благотворительная акция «Благофест». Мероприятие проводится в поддержку Архангельской инклюзивной танцевальной группы «Простор».

В благотворительном фестивале в Гостиных дворах примут участие известные Архангельские музыканты. В программе также заявлена ярмарка мастеров, мастер-классы, спектакли театра «Этюд» и театра-дуэт «Окошки». Вход на фестиваль свободный.

— В составе группы «Простор» пять участников с инвалидностью разной степени тяжести и три волонтера, это специалисты опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, – отметила руководитель группы «Простор» Ольга Аксёнова. – Благодаря участию в фестивалях и поездках у ребят с инвалидностью появляется возможность обучения, приобретения новых знакомств и танцевального прорыва. Благодарим всех, кто уже поддержал нас, значительная часть суммы собрана. Уверена, что после «Благофеста» наша мечта станет реальностью!

Группа «Простор» стала победителем V международного благотворительного фестиваля «INCLUSIVE DANCE». Сейчас они приглашены для выступления на гала-концерт в Москву. Но все расходы по проезду и проживанию участники несут самостоятельно. К сбору объявлена сумма около 200 тысяч рублей.



Для удобства перечисления финансовых средств для инклюзивной группы «Простор» Благотворительный Фонд «Гарант» предоставил свой короткий номер: 3434, на который можно отправить сообщение: ангел(пробел)сумма. Например: ангел 500. После этого придет сообщение о необходимости подтверждения платежа. Надо обязательно подтвердить, иначе деньги не будут перечислены.

Отчет по полученным средствам будет предоставлен в группе «Простора» в социальной сети «Вконтакте».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области