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Николай Цуканов:
«На форуме в Архангельске обсудим конкретные предложения в законодательную базу по Арктике»

17 марта 17:00 Арктика – территория диалога Арктика

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов провёл совещание по подготовке к форуму «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта.

Телемост из Санкт-Петербурга объединил субъекты СЗФО и регионы, включённые в Арктическую зону РФ: Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Красноярский край и Республика Саха (Якутия).

Делегации этих регионов прибудут в столицу Поморья для участия в пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога» под председательством Президента Владимира Путина. Затем главы  субъектов Федерации примут участие в работе Госкомиссии по развитию Арктики во главе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Николай Цуканов подчеркнул, что из восьми субъектов РФ, включённых в Арктическую зону РФ, четыре находятся в Северо-Западном федеральном округе. В связи с этим полпредство готово выступить координатором подготовки региональных инициатив для их последующего включения в законопроекты по Арктике.

— Мы внимательно анализируем макроэкономические показатели арктических регионов. Со следующего года для них будет проводиться особый учёт по ряду социальных нормативов. Внимание к Арктике со стороны государства будет только нарастать, и мы все должны быть готовы к реализации поставленных задач по её развитию, – подчеркнул Николай Цуканов.

В рамках совещания представители арктических субъектов высказали свои предложения по управлению опорными зонами, особенностям налоговых отчислений, вариантам поддержки коренных малочисленных народов Севера и защиты окружающей среды.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что Поморье совместно с фондом «Росконгресс» завершает подготовку к проведению форума.

Он напомнил, что в рамках форума «Арктика – территория диалога» пройдёт I форум арктических муниципалитетов, который также нацелен на выработку предложений для арктического законодательства. 

— Нам нужен закон об Арктической зоне РФ, который не просто создает условия для привлечения инвестициё и формирования соответствующего пула компаний-резидентов для работы в Арктике. У нас есть огромное количество социальных и инфраструктурных задач, которые требуют всестороннего внимания, – сказал Игорь Орлов

Завершая совещание, Николай Цуканов подчеркнул, что предложения регионов станут основой работы над законодательной базой в рамках заседания Госкомиссии по развитию Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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