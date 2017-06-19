В Поморье завершился основной этап ЕГЭ-2017

19 июня ЕГЭ по химии и истории завершился основной период итоговой аттестационной кампании выпускников школ Архангельской области. Эти экзамены Поморье сдавали более 1 800 человек. Испытания прошли в штатном режиме, удалённых нет.

Напомним, ЕГЭ в Поморье стартовали 29 мая. За три недели программа основного этапа была полностью исчерпана. В Архангельской области более шести тысяч человек продемонстрировали свои знания на различных экзаменах, самым массовым из которых традиционно стал ЕГЭ по русскому языку.

Главным нововведением всей аттестационной кампании стало повсеместное внедрение технологии дистанционной печати и сканирования контрольных экзаменационных материалов. Задания больше не доставляются на бумажных носителях, а распечатываются прямо в аудиториях на глазах выпускников.

Такая схема для протяжённой территории Архангельской области позволила существенно оптимизировать расходы, связанные с проведением итоговой аттестации. Более того, новая технология позволяет минимизировать риск утечки вариантов.

— Последние экзамены основного периода в нашем регионе сдавали более 1 800 человек. Оба испытания прошли без сбоев, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Выпускникам, которые по уважительным причинам пропустили экзамены, будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ в резервные дни.

Министерство образования и науки Архангельской области