Посетители Маргаритинки смогут оценить лешуконские сливки

В павильоне Лешуконского района гости главного торгового события осени смогут оценить вкус выпечки от потребительского общества «Устьвашка. Хлеб» и продукцию СПК «Березник».

Березницкие масло и сливки уже можно считать брендом района: их с удовольствием покупают не только лешуконцы, но и туристы, которые приобретают их в качестве гостинцев родным и друзьям.

Будут представлены изделия мастеров района и Дома народных ремесел. Его сотрудники примут участие в конференции «Незабываемые ремесла», которая пройдет 20 сентября в АГКЦ.

Особый колорит изделиям придаёт традиционная мезенская роспись, появившаяся в деревня Палащелье Лешуконского района. Ею украшают туеса, разделочные доски, солонки и другую берестяную и деревянную утварь.

Все это, а также сувениры, фотографии с видами района, книги местных авторов можно будет увидеть в павильоне Лешуконского района на Маргаритинской ярмарке.

По материалам газеты «Звезда»