Дополнительные выборы в областное Собрание назначены на 21 мая

Официально опубликовано решение областной избирательной комиссии о назначении дополнительных выборов в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва. Определена дата – 21 мая 2017 года.

Решение о назначении выборов, календарный план мероприятий по их подготовке и проведению, а также схема одномандатных избирательных округов №№ 14, 20, 31 официально опубликованы в официальном сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и в соответствующем подразделе официального сайта областной избирательной комиссии. С этого дня избирательная кампания стартовала.

Избирательный округ № 14 образован в границах территории г. Котласа включает микрорайоны ДОК и Болтинка, часть города, ограниченную с севера улицами: 7-го Съезда Советов, Фрунзе, Маяковского (включая дома № 16, 24, 26а), Урицкого, К.Маркса (исключая дом № 12), Мелентьева, Володарского, Октябрьской, К.Маркса, пр. Мира, улицами: Ломоносова, Багратиона, Ленина (нечетная сторона, включая дом № 163), Чиркова, а также включая дома N 12 по ул. Ленина, № 1 по ул. Калинина, № 4, 6 по ул. Куйбышева, № 26, 33 по ул. Гагарина, исключая дом № 9 по ул. Луначарского.

Избирательный округ № 20 включает в себя территории Онежского района и архипелага Новая Земля.

Избирательный округ № 31 образован в границах территорий районов: Шенкурского и Вельского, исключая городские поселения Вельское и Кулойское, сельские поселения Аргуновское, Муравьевское, Ракуло-Кокшеньгское и Верхнеустькулойское.

С режимом работы избирательной комиссии Архангельской области, окружных избирательных комиссий можно ознакомиться на сайте облизбиркома в разделе «Актуальные темы».

Избирательная комиссия Архангельской области