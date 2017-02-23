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Поклониться северянам, отдавшим свои жизни за Родину

23 февраля 13:45 Общество Безопасность Молодежь События
Лучшим из воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса губернатор вручил погоны с присвоением очередного звания «старший кадет»
Лучшим из воспитанников Архангельского морского кадетского корпуса губернатор вручил погоны с присвоением очередного звания «старший кадет»

В День защитника Отечества губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял участие в возложении цветов к стеле «Архангельск – город воинской славы» и монументу Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками церемонии стали представители Совета Федерации, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, муниципальной власти и молодёжных объединений, а также юные и взрослые жители города.

— В этот праздник для любого гражданина очень важно поклониться памяти тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину, а также сказать слова благодарности и уважения тем, кто сегодня находится на посту, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава региона отметил: учить любить свою страну нужно с юных лет. Неслучайно многие пришли на церемонию вместе с детьми и внуками.  

Самое активное участие в празднике приняли воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса. Лучшим из них губернатор вручил погоны с присвоением очередного звания «старший кадет».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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