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Вход на «домашние» игры «Водника» сделали бесплатным до конца сезона

15 марта 17:00 Спорт

14 марта «Водник» выиграл первый матч четвертьфинала против «Уральского трубника» на «Труде». Счёт в серии до трёх побед составил 2:1 в пользу «Водника»

Чемпионат России по хоккею с мячом вступил в самую интересную фазу. Теперь каждая игра – решающая. 

Первые две игры «Водник» проводил в Первоуральске. Команды оказались примерно равными по силе и классу. В итоге после двух встреч счёт был ничейным – 1:1.

Руководство регионального центра развития спорта «Водник» приняло решение сделать вход на «домашние» игры команды бесплатным до конца сезона. На «Труде» был аншлаг.

Игра 14 марта решилась в дополнительное время. Первый овертайм прошел в равной и бескомпромиссной борьбе, но завершился безрезультатно. На 103-й минуте встречи блестящая комбинация Дмитрия Савельева и Евгения Дергаева увенчалась голом нашего капитана – 4:3.

— Мы повели в серии и теперь двигаемся дальше. Главное сейчас – восстановиться к повторной встрече, – подвел итог матча наставник «Водника» Александр Тюкавин.

До победы в серии до трёх побед остался лишь один шаг. И он может быть сделан уже в сегодняшней игре «Водника», которая начнётся в 19:00.

— Приглашаю всех жителей Архангельска на стадион «Труд» поддержать нашу команду. Вход на игру будет бесплатным. Сразу после матча можно будет добраться домой на специальных автобусах. Один из них поедет в направлении Лесозавода № 2, а второй в район Маймаксы, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.


Агентство по спорту Архангельской области

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