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Натуральное возмещение по ОСАГО стало приоритетным

25 мая 18:20 Финансовая грамотность

Приоритет натурального возмещения ущерба над денежной выплатой закреплен изменениями в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), которые вступили в силу в конце минувшего апреля.

Новые правила будут действовать для договоров ОСАГО, заключенных с 29 апреля 2017 года, в отношении зарегистрированных в Российской Федерации автомобилей граждан.

— Основная цель нового закона – улучшение качества клиентского сервиса при урегулировании убытков в ОСАГО, – отметил заместитель управляющего Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Григорий Бондаренко. – К тому же, Банк России рассчитывает, что приоритет восстановительного ремонта над выплатой денег автовладельцу будет способствовать повышению доступности этого вида страхования в проблемных регионах по ОСАГО, к которым, как известно, Российский союз автостраховщиков в 2016 году отнес и нашу область.

Согласно новому порядку возмещения ущерба автовладелец на этапе заключения договора ОСАГО (или при урегулировании убытка) выбирает из предложенного страховщиком списка станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП.

Актуальный перечень СТО, с которыми у страховщика заключены договоры, с указанием их адресов и другой необходимой информации, должен публиковаться на сайте страховой организации. В случае ДТП после осмотра поврежденного автомобиля и проведения независимой технической экспертизы страховщик выдает потерпевшему направление на ремонт на выбранную СТО с последующей оплатой выполненного ремонта.

Законом установлены несколько важных условий, на которых станции техобслуживания – партнеры страховщика – проводят восстановительный ремонт. В частности, он должен идти не более 30 рабочих дней. Также СТО не должна находиться дальше 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего (по его выбору), за исключением случая, если страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта и обратно.

Ремонт автомобилей не старше двух лет должен производиться у официального дилера, осуществляющего гарантийное сервисное обслуживание таких транспортных средств. Кроме того, минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт поврежденного авто составляет полгода, а на кузовные и лакокрасочные работы – год.

Однако владелец поврежденного в ДТП автомобиля сможет отремонтировать его и на СТО, с которой у страховщика нет договора. Для этого надо получить письменное согласие страховой организации.

По мнению Григория Бондаренко, плюсом натурального возмещения по ОСАГО является требование закона не учитывать при оценке ремонта износ деталей и агрегатов. То есть на поврежденный автомобиль будут устанавливаться новые запчасти, и автовладельцу не придется за это доплачивать.

Другим важным преимуществом нового порядка возмещения ущерба по ОСАГО, как считает представитель регионального подразделения Банка России, стало возложение ответственности за качество и сроки ремонта на страховщика.

Если автовладелец не доволен ремонтом, заявление в страховую организацию он может написать в течение гарантийного срока, после чего в рамках пяти дней автомобиль должны осмотреть и отправить на дополнительный ремонт, если информация о неисправностях подтвердится. За нарушение сроков выдачи потерпевшему направления на ремонт и его осуществления предусматривается неустойка.

Между тем возмещение ущерба по ОСАГО можно получить не только ремонтом, но и деньгами. В законе напрямую установлены такие случаи. В их числе – полная гибель транспортного средства или превышение размера ущерба установленного законом лимита страховых сумм (400 тысяч рублей), наличие у потерпевшего тяжелых жизненных обстоятельств, выражающихся в причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наличие инвалидности или смерть потерпевшего. Надо отметить, что страховщики вступают в ремонт по мере готовности.

Если страховая организация не может организовать проведение качественного ремонта, у нее нет договоров со станциями техобслуживания, которые соответствуют требованиям закона, то она продолжит осуществлять возмещение в денежной форме.

Отделение по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России

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