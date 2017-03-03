Поморье готовится принять молодёжный форум «Арктика. Сделано в России»

Представители Федерального агентства по делам молодёжи прибыли в Архангельск для участия в заседании оргкомитета по подготовке и проведению III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России». Он пройдёт под Архангельском с 27 марта по 2 апреля.

Временно исполняющий обязанности руководителя Росмолодёжи Алексей Паламарчук побывал на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в Малых Корелах, где планируется разместить палаточный лагерь форума.

По традиции участники молодежного арктического форума будут проживать в Делегация Росмолодёжи побывала на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в Малых Корелахспециальных утепленных палатках – арктических модулях. По замыслу организаторов, это максимально приближает молодых людей к суровым условиям Заполярья.

Он отметил, что площадка стадиона удовлетворяет всем требованиям и находится недалеко от Архангельска, где в эти дни будет проходить международный форум «Арктика – территория диалога».

— Впервые наши участники, молодые специалисты, занимающиеся вопросами развития Арктики, смогут принять участие и в форуме «Арктика – территория диалога», – отметил Алексей Паламарчук.

Вопросы инфраструктурного обеспечения мероприятия возложены на соорганизатора форума – правительство Архангельской области.

Заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван Дементьев доложил, что детальный план подготовки и проведения мероприятия уже утвержден главой региона.Дважды молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» проходил в Тверской области. По инициативе молодёжи Поморья и поддержке регионального правительства с 2017 года он переехал ближе к Полярному кругу – в Архангельскую область.

— Со стороны регионального правительства прилагаются все усилия, чтобы молодёжный форум в Архангельской области прошел на высоком организационном уровне, – заявил он.

Программный директор молодёжного форума Анна Аперян поблагодарила правительство области за подготовку документов для формирования образовательной программы мероприятия:

«Архангельская область представила документальную базу, которая позволит участникам форума проработать концепцию развития опорных зон Арктики на примере Архангельской области. То есть они будут работать с реальными контрольными данными. Конечный продукт мы намерены представить на федеральном уровне для использования при формировании арктического законодательства».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области