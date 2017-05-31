Первая такая акция была проведена 13 лет назад. Проект, задуманный на территории Архангельской области, с прошлого года стал всероссийским.

Его цель – очистка водоохранных зон и причалов от мусора, отходов производства и потребления.



Сегодня активисты экологического движения и учащиеся архангельской школы Организаторами мероприятия традиционно выступают экологический фонд «Биармия», министерство природных ресурсов и ЛПК области, ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды, экологический консалтинговый центр, Росприроднадзор и ФГБУ «Арктиктехмордирекция».№ 95 Архангельска прибирались на берегах озера Бутыгино.

При сборе пластиковые бутылки, стекло и остальные отходы сортировали по разным мешкам. Весь собранный мусор отправится на Архангельский мусороперерабатывающий завод.



В этом году акция «Чистые берега» стартовала в регионе 18 мая. Объектом проведения первого экологического субботника стали берега озера в Северодвинске.



В минувшие выходные борцы за чистоту природы наводили порядок на территории урочища "Куртяево".

2 июня жителей Архангельска приглашают принять участие в уборке пляжа Маймаксанского рукава Северной Двины в районе улицы Сибирская.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области