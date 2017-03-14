Рестораны Поморья готовят к международному форуму «арктическое меню»

Специально для гостей форума разработано три вида меню – мясное, рыбное и постное. Ресторан «Поморский»

В Архангельске продолжается подготовка к приёму гостей международного форума «Арктика – территория диалога». Специально для этого предприятия городского общепита разработали три вида меню – мясное, рыбное и постное.

Изюминкой ресторанов и кафе станет «арктическое меню», которое включает рыбу, оленину, северные ягоды, чаи на травах и морсы. Гостям будут предложены блюда из сёмги, нельмы, трески, оленины, традиционная северная выпечка – кулебяки, расстегаи, калитки, шаньги, ягодные морсы, иван-чай.

Царская уха, мезенская сёмга и грузди

— Главная задача – показать поморскую кухню и ее традиции, северное гостеприимство, – рассказала консультант отдела по торговле и потребительскому рынку министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Наталья Зуева. – От организации питания и условий размещения участников форума во многом зависит, какие впечатления гости оставят о нашем северном крае.

Так, в ресторане «Le Petit» готовятся накормить гостей завтраками – в меню представлены разнообразные молочные, рыбные и мясные блюда, овощи, выпечка с учетом северных традиций.

Блюдами по старинным северным рецептам планируют угощать участников форума в ресторане «Поморский». В меню – царская уха из трёх видов рыбы по рецепту Петра I, боярские щи, мезенская сёмга и беломорская сельдь, треска по-русски, грузди и другие блюда.

Соединяя традиции и современность

В ресторане «Паратов» решили соединить традиции европейской кухни с северными продуктами, продемонстрировав гостям меню на стыке разных культур. В числе угощений – винегрет с груздями, голубцы из оленины и телятины, кулебяки с лососем и шпинатом, северная выпечка и многое другое.

По словам управляющего рестораном Максима Бомштейна, при приготовлении блюд используются в основном местная продукция, включая грибы и ягоды.

Ресторан «Почтовая контора 1786», получивший название по месту расположения одноименного исторического здания, тоже сделал акцент на рыбные блюда и традиционные напитки из северных ягод.



Как сообщила начальник управления торговли и услуг населению МО «Город Архангельск» Ирина Любова, особое внимание уделяется вопросам безопасности питания и соблюдения санитарных норм.

В рамках подготовки к форуму совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проведена проверка предприятий, которые задействованы в организации питания гостей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области