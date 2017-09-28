Отряд «Гандвик» вернулся в Архангельск: поставленные задачи выполнены

Сегодня в Архангельск вернулись бойцы студенческого строительного отряда «Гандвик». Почти два месяца представители шести регионов Северо-Запада России находились на остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, где вели работы по ликвидации накопленных в период прошлой хозяйственной деятельности технологических отходов.

Торжественная церемония встречи прошла в стенах САФУ. Ректор вуза Елена Кудряшова, специальный представитель губернатора Архангельской области по Арктике Лев Левит, начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв поздравили ребят с возвращением и поблагодарили за работу.

Как доложил командир отряда Евгений Каркавцев, бойцы занимались стропальными работами, сбором мусора как с помощью техники, так и вручную, Торжественная церемония встречи прошла в стенах САФУсбором металлолома и подготовкой к его утилизации.

— Всего было вывезено более двух тысяч тонн мусора, собрано 350 тонн металлолома. Поставленная перед нами задача успешно выполнена, – сказал Евгений Каркавцев.

Напомним, что впервые сводный студенческий отряд отправился на Землю Франца-Иосифа в 2013 году. Учитывая, что на территории Архангельской области с 2012 года действует окружной штаб студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа, было принято решение, что в состав отряда войдут студенты не только из Архангельской области, но и всего округа. Так и появился уникальный в своем роде проект – отряд «Гандвик».

По итогам первого сезона бойцами отряда была очищена огромная территория и убрано 265 тонн мусора. Первоначальный план работы был перевыполнен практически в два раза.

В 2014 году отряд «Гандвик» отправился в Арктику во второй раз. Тогда по итогам конкурсного отбора в его состав вошли 11 бойцов из Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

В 2017 году, в Год экологии, по инициативе губернатора Игоря Орлова было принято решение возобновить деятельность студенческого отряда «Гандвик». Была проведена масштабная подготовительная работа и не менее серьёзный конкурс на право участия в работе отряда. В число 15 счастливчиков вошли лучшие бойцы из Архангельской, Новгородской, Калининградской областей, Республик Коми и Карелия, Санкт-Петербурга.

Этот мяч теперь может стать своеобразным символом отряда «Гандвик»– Сегодня мы можем сказать, что поручение губернатора выполнено – отряд «Гандвик» возрождён, – отметил Григорий Ковалёв. – В этом году его деятельность развернулась уже на новом объекте, на острове Хейса.

Кроме основной цели – уборки экологически опасного мусора, удалось также привлечь внимание молодёжи к экологическим и гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального парка на Земле Франца-Иосифа, и, конечно, повысить привлекательность движения молодёжных трудовых и студенческих отрядов.

К слову, выполнили ребята и другое поручение главы Поморья – в свободное от работы время организовали и провели товарищеский матч по футболу. Мяч, которым они играли, теперь может стать своеобразным символом отряда «Гандвик» – самого северного студенческого стройотряда.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области