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9 марта в Поморье пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню почки

8 марта 11:30 Общество Архангельск Коряжма Котлас Вельск

Девиз этой даты: «Здоровый образ жизни для здоровых почек». В этот день медики Поморья постараются сфокусировать внимание общества на таких факторах риска для почек, как нерациональное питание, избыточная масса тела, ожирение и низкая физическая активность.

В программе мероприятий в рамках Всемирного дня почки 9 марта с 8:00 до 15:00 состоится раздача информационных материалов, посвящённых Всемирному дню почки в поликлиниках и аптеках Архангельска.

С 9:00 до 15:00 врачи-нефрологи Котласской ЦГБ им. святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), Коряжемской городской больницы, Вельской ЦРБ будут проводить Всемирный день почки официально отмечается с 2006 года во второй четверг марта во всем мире. С инициативой его проведения выступили Международное общество нефрологов (ISN) и Международное сообщество нефрологических федераций.санитарно-просветительскую работу с пациентами и посетителями поликлиник.

С 10:00 до 13:00 в областном центре состоится флешмоб, посвящённый Всемирному дню почки. Он стартует на перекрёстке улицы Гайдара и Троицкого проспекта. Мероприятие под лозунгом «Болезнь почек и ожирение» будет включать раздачу информационных материалов и просветительские беседы.

С 14:00 до 14:45 в актовом зале поликлиники № 1 (г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 3) состоится открытое заседание «Школы для пациентов с хронической болезнью почек» с участием врачей-нефрологов и медицинских сестёр нефрологических кабинетов Архангельска и Северодвинска, осуществляющих амбулаторный приём по профилю «Нефрология» в поликлиниках.

Затем там же начнётся круглый стол по теме «Заболевания почек, их связь с ожирением, особенности диеты, методы лечения и профилактики при заболеваниях почек» для специалистов-нефрологов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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