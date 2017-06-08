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Новодвинских предпринимателей выслушают бизнес-омбудсмен и зампрокурора

8 июня 17:15 Экономика Бизнес

29 июня с 11:00 до 13:00 в администрации Новодвинска (ул. Фронтовых бригад, д. 6, корпус 2, актовый зал) состоится приём предпринимателей, организованный уполномоченным по защите прав предпринимателей Иваном Кулявцевым совместно с заместителем прокурора Архангельской области Сергеем Акуличем.

Напомним, что подобные совместные приёмы проводятся в муниципальных образованиях на регулярной основе.

По словам заместителя Сергея Акулича, выездные приёмы в районах – это реальная помощь для предпринимателей.

У представителей бизнеса есть возможность в прямом диалоге задать все волнующие вопросы и получить разъяснения по действующему законодательству, а также консультации о порядке обращения в судебные и правоохранительные органы.

Предварительная запись проводится по телефону: (8182) 65-09-75.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

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