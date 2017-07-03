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Соломбальцы повысили свои знания на «Островке финансовой грамотности».

3 июля 15:45 Финансовая грамотность

В минувшую субботу площадка по защите прав потребителей финансовых услуг работала в парке КЦ «Соломбала-Арт». На это раз летний вечер назывался «Попутного ветра в паруса» и был посвящен Дню работников речного и морского флота.

На «Островке финансовой грамотности» взрослые гости праздника учились защищаться от финансовых бурь: строили «Стену финансовой защиты», повторяли правила пользования банковской картой, разбирались с особенностями различных кредитных продуктов и видов автострахования. Соломбальцы определяли уровень своих знаний, выполняя задания теста, и получали консультацию по вопросам финансовой безопасности.

Каждый участник «Островка финансовой грамотности» получил открытки «Хочу. Могу. Знаю», содержащие основные правила пользования десятью финансовыми продуктами, и призы с символикой региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года.

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