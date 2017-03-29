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На форуме «Арктика. Сделано в России» прошёл день Архангельской области

29 марта 9:45 Арктика – территория диалога Молодежь Арктика Наука

Второй день работы молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» был посвящён Архангельской области.

Всё началось с командообразующего квеста, задания которого позволили участникам форума узнать, что из себя представляет Поморье, какими славится обычаями и традициями.

Во второй половине дня участники с головой окунулись в образовательную программу. Главные темы – будущее телекоммуникаций и развитие опорных зон в российской Арктике. Также команды продолжили работать над практическим заданием форума.

Завершением дня стал мастер-класс по мезенской росписи, организованный объединением «Арт-Север». Участникам было предложено расписать небольшой деревянный кубик, который можно забрать с собой в качестве сувенира.

Сегодня, 29 марта на площадке форума выступят министр транспорта РФ Максим Соколов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, министр образования РФ Ольга Васильева и глава «Росмолодёжи» Александр Бугаев.

Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» принимают 175 человек. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». Форум завершит свою работу 2 апреля.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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