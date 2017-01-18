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Подробно об изменениях в законе о мерах социальной поддержки многодетных семей

18 января 10:00 Семья

С 1 января 2017 года вступил в силу областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

В первую очередь в новом законе претерпело изменение само понятие многодетной семьи.

Согласно его положениям, многодетная семья – это семья, имеющая в своем составе трёх и более несовершеннолетних детей (рожденных, усыновлённых), проживающих совместно с родителями (усыновителями), воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, при условии, что один из родителей (усыновителей) имеет гражданство Российской Федерации.

В части предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям изменения в первую очередь коснулись ежемесячных денежных выплат на проезд и питание и ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды.

С 1 января 2017 года они будут предоставляться многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторную величину прожиточного минимума на душу населения. Чтобы получать эти выплаты, доход семьи, состоящей из пяти человек, в районах Крайнего Севера не должен превышать 94 807,50 рублей, на территориях, приравненных к ним – 80 827,50 рублей.

Субсидии на приобретение механических транспортных средств и улучшение жилищных условий теперь будут предоставляться многодетным семьям, награжденным специальным дипломом «Признательность».

Заявление на предоставление субсидий можно будет подать в отделение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) многодетной семьи в течение текущего года.

Согласно областному закону за счёт средств областного бюджета с 1 января 2017 года увеличены:

  • ежемесячная денежная выплата на приобретение топлива (дров) многодетным семьям, проживающим в домах, имеющих печное отопление – до 249 рублей;
  • единовременное вознаграждение, выплачиваемое в целях поощрения многодетных семей, достойно воспитавших троих и более детей (в том числе приёмных) до достижения восьмилетнего возраста – до 10 000 рублей

До 31 декабря 2018 года включительно продлена выплата регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей 

Кроме того, областной закон устанавливает новую категорию семей с тремя и более детьми, которые дополнительно будут иметь право на получение мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в размере 30 процентов.

Это семьи, где среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Архангельской области, и дети старше 18 лет (до достижения возраста 21 года) обучаются в образовательной организации.

Выплата мер социальной поддержки многодетным семьям (за исключением ежемесячных денежных выплат на проезд, питание и ежегодной денежной выплаты на одежду), назначенных до вступления в силу указанного закона, будет продолжена без обращения в отделение социальной защиты населения, при условии совместного проживания несовершеннолетних детей с родителями и наличия гражданства Российской Федерации у одного из родителей.

Документы, подтверждающие совместное проживание, государственные учреждения будут самостоятельно запрашивать в органах регистрационного учёта.

Для продолжения выплаты  ежемесячных денежных выплат на проезд, питание и ежегодной денежной выплаты на одежду получателям необходимо до 31 марта 2017 года предоставить в отделы соцзащиты документы, подтверждающие доходы семьи за октябрь–декабрь 2016 года. В этом случае меры социальной поддержки возобновляются c 1 января 2017 года, но не ранее дня возникновения права на меры социальной поддержки.

Полная информация о мерах социальной поддержки многодетных семей размещена на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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