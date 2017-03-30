Молодёжный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел «экватор»

Позади – три дня плодотворной работы. Третий день форума был богат на встречи с гостями и экспертами, состоялись практикумы и панельные дискуссии. В частности, участники работали над созданием «дорожных карт» развития опорных зон в Арктике.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева подискутировала с участниками форума о кадровом обеспечении освоения Арктики. Беседа получилось острой и содержательной. Глава федерального Форум посетила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева ведомства подчеркнула, что образование – ключевой фактор развития человеческого капитала в Арктике.

– Этот форум усилен молодёжью из разных городов России, чьи помыслы связаны с развитием и изучением Арктической зоны. Ребята умные, задавали хорошие вопросы. Правильно, что форум проводится именно здесь, – заявила Ольга Васильева.

С участниками форума встретился новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он был назначен на этот пост 21 марта этого года. Он отметил, что форум «Арктика. Сделано в России» – важное мероприятие для ребят, которые профессионально занимаются работой на арктической территории.

— Молодёжный форум совпал с проведением форума «Арктика – территория диалога» и это замечательно. У участников будет возможность посетить пленарное заседание с Президентом, – отметил Александр Бугаев. – Собравшиеся Александр Бугаев: «Собравшиеся на форуме ребята – научное будущее страны»на форуме ребята – научное будущее страны. Они работают над проектами государственной важности.

Завершился насыщенный день мастер-классом по оказанию медицинской помощи в условиях Арктики.

30 марта участники примут участие в пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога» с участием Владимира Путина.

Кроме того, молодёжную площадку посетит главный полярник страны Артур Чилингаров.



Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» принимают 175 человек. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами, – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». Форум завершит свою работу 2 апреля.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области