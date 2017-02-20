Губернатор Архангельской области провёл встречу с руководством Пинежского района.

Игорь Орлов обратил внимание главы района Александра Хромцова и глав поселений, что в основе развития территорий лежит грамотное определение «точек роста» муниципального образования и поддержка предпринимательской инициативы.

— Для всей системы власти на первом месте – инициативный человек, который объединит вокруг себя других людей, – сказал Игорь Орлов.

Примером может служить народная инициатива жителей Пинежского района, которые в 2015 году в дни празднования 25-летия канонизации Иоанна Кронштадтского принимали в Суре паломников из 22 стран мира.

По словам главы МО «Сурское» Ольги Мерзлой, это событие преобразило село. Она вручила губернатору альбом с фотографии возрождающейся Суры, монастыря, памятных мест, связанных с именем Иоанна Кронштадтского.

В связи с этим речь зашла о необходимости строительства нового или ремонта старого моста через реку Сура. По информации регионального минтранса, в 2017 году планируется завершение разработки проекта, его реализация запланирована на 2018 год.

Глава района Александр Хромцов доложил губернатору, что Карпогорам нужен новый детский сад. Сейчас дошкольные учреждения райцентра располагаются в деревянных зданиях.

— Давайте будем строить. Разрабатывайте проект, осуществляйте привязку и будем включать проект в соответствующую программу, – ответил на предложение Игорь Орлов.

Глава МО «Шилегское» Татьяна Николенко рассказала губернатору, что муниципальное образование активно подключилось к проекту «ЖКХ и городская среда». В планах – снести старые сараи и обустроить дворы в посёлке.

Губернатор подчеркнул, что одно из главных условий – участие местных жителей.

– Проект направлен на удобство граждан. Люди должны самостоятельно определить, что требуется в первую очередь, – сказал губернатор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области