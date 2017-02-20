Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов:
«На первом месте – инициативный человек»

20 февраля 18:30 Районы
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор Архангельской области провёл встречу с руководством Пинежского района.

Игорь Орлов обратил внимание главы района Александра Хромцова и глав поселений, что в основе развития территорий лежит грамотное определение «точек роста» муниципального образования и поддержка предпринимательской инициативы.

— Для всей системы власти на первом месте – инициативный человек, который объединит вокруг себя других людей, – сказал Игорь Орлов.

Примером может служить народная инициатива жителей Пинежского района, которые в 2015 году в дни празднования 25-летия канонизации Иоанна Кронштадтского принимали в Суре паломников из 22 стран мира. 

По словам главы МО «Сурское» Ольги Мерзлой, это событие преобразило село. Она вручила губернатору альбом с фотографии возрождающейся Суры, монастыря, памятных мест, связанных с именем Иоанна Кронштадтского.

В связи с этим речь зашла о необходимости строительства нового или ремонта старого моста через реку Сура. По информации регионального минтранса, в 2017 году планируется завершение разработки проекта, его реализация запланирована на 2018 год.

Глава района Александр Хромцов доложил губернатору, что Карпогорам нужен новый детский сад. Сейчас дошкольные учреждения райцентра располагаются в деревянных зданиях.

— Давайте будем строить. Разрабатывайте проект, осуществляйте привязку и будем включать проект в соответствующую программу, – ответил на предложение Игорь Орлов.

Глава МО «Шилегское» Татьяна Николенко рассказала губернатору, что муниципальное образование активно подключилось к проекту «ЖКХ и городская среда». В планах – снести старые сараи и обустроить дворы в посёлке.

Губернатор подчеркнул, что одно из главных условий – участие местных жителей.

– Проект направлен на удобство граждан. Люди должны самостоятельно определить, что требуется в первую очередь, – сказал губернатор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

20 февраля

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

19 февраля

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с руко­водст­вом Мезенс­ко­го района

19 февраля

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

18 февраля

Игорь Орлов оце­нил стра­те­ги­чес­кие про­ек­ты моло­дых про­фес­си­она­лов Поморья

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

17 февраля

Поиск балан­са в лесу: малый биз­нес тоже несёт ответст­вен­ность

17 февраля

Школь­ники Емец­ка полностью обес­пече­ны спор­тивны­ми объектами

17 февраля

Игорь Орлов: «Хол­мог­ор­ский район дос­рочно завер­ша­ет рас­селе­ние «ава­рий­ки»

17 февраля

Игорь Орлов: «Николь­ская часов­ня дол­жна про­дол­жать рабо­тать для людей»

17 февраля

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

17 февраля

Губер­на­тор рабо­та­ет в Хол­мог­ор­ском районе

16 февраля

Имя круп­нейше­му алмазу Европы опреде­лят всей областью

16 февраля

Игорь Орлов: «Мы дол­жны дос­тойно при­нять гос­тей аркти­чес­кого форума»

15 февраля

Водо­рос­левый ком­би­нат пла­ниру­ет уве­личить объем добы­чи сырья в пять раз

14 февраля

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

Похожие новости

20 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

20 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

19 февраля Губернатор

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля Районы

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

19 февраля Районы

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с руко­водст­вом Мезенс­ко­го района

19 февраля Губернатор

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

18 февраля Губернатор

Игорь Орлов оце­нил стра­те­ги­чес­кие про­ек­ты моло­дых про­фес­си­она­лов Поморья

18 февраля Губернатор

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

17 февраля Районы

Поиск балан­са в лесу: малый биз­нес тоже несёт ответст­вен­ность

17 февраля Губернатор

Школь­ники Емец­ка полностью обес­пече­ны спор­тивны­ми объектами

17 февраля ЖКХ

Игорь Орлов: «Хол­мог­ор­ский район дос­рочно завер­ша­ет рас­селе­ние «ава­рий­ки»

17 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Николь­ская часов­ня дол­жна про­дол­жать рабо­тать для людей»

17 февраля Губернатор

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия