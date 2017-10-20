В Архангельске работает Северный научно-промысловый совет

Столица Поморья впервые в современной истории стала площадкой проведения заседания Северного научно-промыслового совета, организатором которого выступает Росрыболовство.

Приветствуя участников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул:

«Мы стремимся максимально эффективно задействовать потенциал Поморья, как в целях развития рыбопромышленной отрасли, так и в интересах жителей прибрежных территорий. Правительство области уделяет особое внимание реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Дальнейшее развитие рыбной отрасли власть региона рассматривает прежде всего в контексте решения социальных задач, направленных на создание комфортных условий жизни на Севере».

Предусмотреть меры поддержки для малых предприятий

Работу заседания возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук.

– Столица Поморья – колыбель российского кораблестроения. На сегодняшний день мы входим в очень важный этап развития отрасли. Еще два года никто не верил, что мы начнём строить современные рыбопромысловые суда в России. Но уже 17 кораблей строится на российских верфях! Причём, ещё не задействованы инвестиционные квоты. И есть время до 7 декабря подготовить проекты и подать заявки, – сказал Пётр Савчук.



Отметим, что в центре внимания Росрыболовства – не только большой бизнес, нацеленный на строительство крупнотоннажного флота.

— Меры поддержки должны быть предусмотрены и для малых предприятий рыбопромышленного комплекса, – уверен Пётр Савчук.

Для поиска наиболее эффективных решений этого вопроса запланирована рабочая поездка заместителя руководителя Росрыболовства в село Долгощелье Мезенского района, где состоятся встречи с рыбаками колхоза «Север», представителями местной власти и жителями.

Главные темы повестки

В рамках заседания совета в Архангельске участники рассмотрели ряд вопросов, в том числе подвели итоги 47-й сессии российско-норвежской комиссии по рыболовству, а также 39-й сессии организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана.

Центральной темой повестки стало обсуждение распределения на последующий период общих допустимых уловов, а также квот добычи рыбных ресурсов в районах действия международных договоров РФ.

Кроме того, особое внимание было уделено результатам работы регионов Северного рыбохозяйственного бассейна по итогам девяти месяцев этого года.

Достойный улов и успешный опыт

Как сообщила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, общий объём вылова водных биоресурсов предприятиями Поморья за девять месяцев составил 114 тысяч тонн (освоение квот – 79 процентов).

В том числе достойный улов получен в рамках прибрежного рыболовства и во внутренних пресноводных водоёмах. Это – 1,4 тысячи тонн рыбы и морских водорослей.

До конца года бизнес региона планирует освоить выделенные квоты в полном объёме.

Эксперты смогут собираться в Архангельске регулярно

Министр также сообщила: за прошедший период в порту Архангельска зафиксировано 22 захода судов с рыбной продукцией общим объёмом 9,3 тысячи тонн.

— Следует отметить успешный опыт доставки в порт Архангельск в августе этого года дальневосточной рыбы, используя трассу Северного морского пути, – подчеркнула Ирина Бажанова. – На судне, принадлежащем группе компаний «Доброфлот», в Поморье доставлено три тысячи тонн замороженной рыбной продукции. Переход из Владивостока в Архангельск занял всего 14 суток, при этом качество рыбы, доставленной в судовых рефрижераторах, сохранено.

Пётр Савчук обратил внимание участников заседания, что в перспективе Архангельск может стать регулярной площадкой для встреч членов Северного научно-промыслового совета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области