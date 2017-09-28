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Принимаются заявки на участие в школе проектного менеджмента НКО в Санкт-Петербурге

29 сентября 12:40 НКО

Школа проектного менеджмента пройдёт с 20 по 24 ноября в Санкт-Петербурге в формате конференц-мастерской.

Приглашаются представители НКО, зарегистрированные в России не менее года назад. Участие в школе бесплатное, на основе открытого конкурса, с возможной частичной оплатой дороги и проживания.

Необходимое условие – личное участие заявителя в разработке и реализации минимум двух проектов.

Преимущество имеют руководители организаций и проектные менеджеры, а также участники, которые смогут полностью либо частично оплатить свою дорогу и проживание.

В течение пяти дней представители 50 некоммерческих организаций из российских регионов будут знакомиться с докладами экспертов из России, Финляндии и Швеции. В диалоге с коллегами они представят свой опыт и обсудят вопросы создания современных социальных проектов и управления ими.

Заявки принимаются до 23:00 15 октября 2017 года.

Познакомиться с более подробной информацией, с том числе с программой мероприятий и правилами регистрации можно здесь, а также по телефону +7-911-981-55-87 или e-mail: d.valeeva@crno.ru.

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