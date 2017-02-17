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Игорь Орлов:
«Никольская часовня должна продолжать работать для людей»

17 февраля 12:00 Культура Районы
Часовня Николая Чудотворца, построенная в 1728 году – памятник культуры и истории регионального значения.
Часовня Николая Чудотворца, построенная в 1728 году – памятник культуры и истории регионального значения.

С посещения старинной деревни Ракула, которая в этом году отметит своё 880-летие, начал рабочую поездку в Холмогорский район губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Одна из главных достопримечательностей деревни – часовня Николая Чудотворца, построенная в 1728 году, памятник культуры и истории регионального значения.

Надежда Пермиловская показала Игорю Орлову, какие работы были проведены жителями ради спасения часовниНапомним, в прошлом году местные жители без обязательного согласования с органами охраны культурного наследия провели ремонт часовни и обшили её сайдингом.

Член православной общины Надежда Пермиловская показала Игорю Орлову, какие работы были проведены жителями ради спасения часовни.

— На самом деле эта часовня за свою долгую жизнь перестраивалась несколько раз. Какой у неё изначально вид был – никто толком уже и не знает, – пояснила Надежда Пермиловская. – Видно, что в одной из стен был проём. Старожилы рассказывают, что раньше рядом с часовней колокольня стояла. А вот северная стена в прошлом году набок стала заваливаться – благо, мужики закрепили здесь всё.

Губернатор уверен: часовня должна продолжать функционировать– Молодцы мужики! – сказал губернатор. – То, что вы сумели уберечь часовню от разрушения – это дорогого стоит. А деньги на ремонт сами собирали?

— Сами, – ответил член общины. – Благотворители, местные жители, дачники помогали деньгами, материалами и работой своей.

Осмотрев часовню, Игорь Орлов отметил:

«То, что сделано людьми, сейчас трогать не будем. Но нужно организовать комплекс восстановительных работ. Ряд шагов мы уже предприняли: обратились в Министерство культуры России, попросили поддержки у общественных организаций. Сложность в том, что для подобных объектов обязательно нужен проект реставрации – а это очень дорогое удовольствие. Сайдинг, всё-таки видимо, придется убрать, но при этом сделать так, чтобы часовня продолжала функционировать».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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