Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Лев Левит:
«СГМУ создает контуры новой системы медобеспечения в Арктике»

15 марта 17:10 Арктика – территория диалога Образование Арктика Наука

В Архангельске стартовал VI международный молодёжный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике».

Традиционный слёт молодежной науки в СГМУ определяет вектор исследований самого северного медицинского вуза в стране.  

Огромное место в исследованиях вуза занимает арктическая тематика. Медики решают проблему адаптации жителей приполярных территорий и людей, там работающих.

Открывая форум, проректор по научно-инновационной работе СГМУ Светлана Малявская подчеркнула:

«Жизнь на Севере сопровождается большим напряжением всех регуляторных систем человеческого организма. С помощью передовых методов диагностики необходимо выявлять и прогнозировать риски. Сегодня нужно ставить вопрос так: не чем вы болеете, а чем вы можете заболеть?»

Для повышения качества диагностики, консультирования и лечения в условиях Севера предлагается шире использовать телемедицину и санавиацию.

Важнейшая составляющая – это подготовка кадров, считает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит:

«Если где-то и искать экспертов по арктической медицине, то именно в СГМУ. Его выпускники востребованы промышленными компаниями и ведомственными структурами, ведущими деятельность в Заполярье».

Квалификация специалистов СГМУ оттачивались в архангельском вузе десятилетиями. Арктический компонент традиционно присутствует в учебных планах и программах преподавания по различным специальностям.

— Сегодня наши учёные, врачи, фельдшеры и медсестры формируют контуры новой системы медицинского обеспечения в Арктической зоне РФ. Мы надеемся, что их практические наработки будут учтены в государственных документах и программах по развитию Арктики, – подчеркнул Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

Здоровье

15 марта

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

14 марта

Сер­гей Кра­сильни­ков: «Мы гото­вы про­водить опе­ра­ции по транс­планта­ции уже в этом году»

10 марта

Архан­гель­ский спе­ци­али­зи­ро­ван­ный дом ребён­ка приз­нан луч­шим в России

9 марта

В Архан­гель­ске про­вели флеш­моб «Для здо­ровых почек»

9 марта

Экспе­рты: здра­во­ох­ране­ние в Аркти­ке дол­жно быть комп­ле­ксным

8 марта

Меди­ки обсуди­ли про­ект ново­го поряд­ка дис­пансе­ри­за­ции в РФ

8 марта

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

7 марта

Подарок жен­щи­нам – откры­тие цен­тра здо­ровья в Котласе

6 марта

В Кот­ласе откро­ет­ся центр женс­ко­го здоровья

3 марта

В регио­наль­ном минздра­ве обсуди­ли планы раз­ви­тия на 2017-й год

2 марта

Вель­ская ЦРБ исполь­зу­ет сис­тему ГЛОНАСС

28 февраля

Новая вер­сия экзоске­лета откро­ет новый этап в его при­ме­не­нии для реаби­ли­та­ции инвалидов

22 февраля

Бла­гот­вори­тель­ный тур­нир по игре в нарды помог конк­ре­тному ребёнку

22 февраля

Новый под­ряд­чик прис­тупа­ет к рабо­там по завер­ше­нию пери­наталь­ного центра

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

16 февраля

Архан­гель­ские врачи подели­лись с мос­ковски­ми кол­лега­ми опы­том при­ме­не­ния экзоске­лета

16 февраля

Онлайн-запись к врачу – толь­ко после регист­ра­ции в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции

13 февраля

Более 80 мил­ли­онов руб­лей на раз­ви­тие сана­ви­ации полу­чит Архан­гель­ская область

3 февраля

Пери­наталь­ный центр в Архан­гель­ске будет сдан в 2017 году

Похожие новости

15 марта Здоровье

Лев Левит: «СГМУ соз­да­ет кон­туры новой сис­темы медо­бес­пече­ния в Арктике»

15 марта Образование

Аркти­чес­кий пла­ву­чий уни­вер­си­тет в 2017 году отпра­вит­ся изу­чать «Аркти­кум Инкогни­та»

15 марта

Смяг­че­ние кли­ма­ти­чес­ких измене­ний обсужда­ют в Архан­гель­ске экспе­рты Баре­нц-реги­она

15 марта Образование

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» блес­нут зна­ни­ями исто­рии осво­ения Арктики

14 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Ар­хангельск ста­нет меж­дуна­род­ной сто­ли­цей Арктики»

14 марта Общество

Нико­лай Цука­нов: «Необ­ходи­мо показать прив­лека­тель­ность Арктики»

14 марта Общество

Рес­тора­ны Поморья гото­вят к меж­дуна­род­ному фору­му «аркти­чес­кое меню»

14 марта Общество

Откры­та аккре­ди­та­ция жур­на­лис­тов на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

13 марта Губернатор

Игорь Орлов оце­нил готов­ность объек­тов, воз­води­мых к аркти­чес­кому форуму

13 марта Экономика

Лев Левит: «Влас­ти и биз­несу Поморья нужно соз­давать усло­вия для сот­рудни­чес­тва»

13 марта Экономика

Экспе­рты об энер­гети­ке Запол­ярья: что стоит во главе угла?

13 марта Культура

В Архан­гель­ске откры­лась выставка об экспе­ди­ции Геор­гия Седо­ва на Север­ный полюс

10 марта Общество

В рам­ках Аркти­чес­ких игр прой­дет шах­матный фес­тиваль «Помор­ская ладья»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия