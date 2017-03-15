В Архангельске стартовал VI международный молодёжный медицинский форум «Медицина будущего – Арктике».

Традиционный слёт молодежной науки в СГМУ определяет вектор исследований самого северного медицинского вуза в стране.

Огромное место в исследованиях вуза занимает арктическая тематика. Медики решают проблему адаптации жителей приполярных территорий и людей, там работающих.

Открывая форум, проректор по научно-инновационной работе СГМУ Светлана Малявская подчеркнула:

«Жизнь на Севере сопровождается большим напряжением всех регуляторных систем человеческого организма. С помощью передовых методов диагностики необходимо выявлять и прогнозировать риски. Сегодня нужно ставить вопрос так: не чем вы болеете, а чем вы можете заболеть?»

Для повышения качества диагностики, консультирования и лечения в условиях Севера предлагается шире использовать телемедицину и санавиацию.

Важнейшая составляющая – это подготовка кадров, считает представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит:

«Если где-то и искать экспертов по арктической медицине, то именно в СГМУ. Его выпускники востребованы промышленными компаниями и ведомственными структурами, ведущими деятельность в Заполярье».

Квалификация специалистов СГМУ оттачивались в архангельском вузе десятилетиями. Арктический компонент традиционно присутствует в учебных планах и программах преподавания по различным специальностям.

— Сегодня наши учёные, врачи, фельдшеры и медсестры формируют контуры новой системы медицинского обеспечения в Арктической зоне РФ. Мы надеемся, что их практические наработки будут учтены в государственных документах и программах по развитию Арктики, – подчеркнул Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики