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Утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы

4 октября 13:20 Финансовая грамотность

Это первый в России стратегический документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности, который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми заинтересованными участниками – федеральными и региональными органами власти, бизнесом и педагогическим сообществом.

Целью Стратегии является создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.

Подготовкой Стратегии занималась рабочая группа, в состав которой вошли представители Банка России, Минобрнауки России, Роспотребнадзора  и Пенсионного фонда Российской Федерации, а общую координацию действий осуществлял Минфин России.

Как отмечают авторы документа, реализация Стратегии приведет к увеличению числа финансово образованных граждан, которые ведут личный бюджет, формируют подушку безопасности на непредвиденные расходы, сравнивают предложения на рынке финансовых услуг, понимают соотношение «риск – доходность», могут распознать мошеннические схемы и знают, как защитить свои права.

С 2011 года Минфином России совместно с Международным банком реконструкции и развития реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который и стал фундаментом работы в этой сфере. В проекте принимают активное участие девять пилотных регионов, в том числе и Архангельская область.

— Опыт региональных программ повышения финансовой грамотности населения учитывался при подготовке национальной Стратегии, – отметила министр финансов Архангельской области Елена Усачева.

Одной из важных составляющих Стратегии повышения финансовой грамотности является системная работа по формированию институциональной среды:

  • создание сети федеральных и региональных методических центров;
  • подготовка преподавателей-консультантов в области финансовой грамотности;
  • разработка учебных программ и пособий.

К настоящему времени в региональных методических центрах, созданных на базе Архангельского областного института открытого образования и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, прошли обучение по курсу финансовой грамотности 624 педагога школ, техникумов, детских домов и интернатов, 24 преподавателя вузов, 282 консультанта-методиста и 15 тьюторов.

— Созданный кадровый потенциал позволяет охватить финансовым образованием различные целевые аудитории – от школьников и студентов до граждан старшего возраста. В целом за время участия в проекте (с 2014 по 2017 годы) более 175 тысяч жителей области приняли участие в различных мероприятиях по финансовой грамотности, – отметила Елена Усачева.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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