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Новые лаборатории, гелогический музей и развитие вуза: итоги визита Алексея Кудрина в САФУ

20 июня 11:30 Наука

Председатель попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Алексей Кудрин побывал с рабочей поездкой в Архангельске.

Алексей Кудрин оценил нововведения в работе приемной комиссии САФУ, которая в этом году будет использовать современные технологии, в том числе терминал для организации оперативного приема заявлений от абитуриентов и мобильное приложение с информацией для поступающих. 

Главе попечительского совета показали лабораторию арктического мониторинга, исследования которой нацелены на решение проблемы трансграничного переноса токсичных веществ, а также Центр коллективного пользования научным оборудованием-2.

В лаборатории морфологии ЦКП-2 специалисты компании «Нобелевская практика» познакомили гостя с возможностями анатомического стола «Пирогов». Отличительные особенности новой разработки – постоянно пополняемая библиотека 3D-объектов анатомии человека, возможность сравнения здоровых органов с патологическими и работы с диагностическими данными.

— Это небольшие ресурсы, которые дают многократную отдачу. Один современный прибор стоит от одного до трёх миллионов рублей. Вокруг него работают четыре доктора наук, столько же кандидатов, а самое главное – сотни студентов, которые обучатся технологиям двадцать первого века. Создание такого центра – это главный прорыв развития вуза и науки в университете, – поделился впечатлениями Алексей Кудрин.

Кроме того, глава попечительского совета САФУ принял участие в открытии геологического музея имени Николая Лавёрова.

Алексей Кудрин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава НАО Игорь Кошин и ректор САФУ Елена Кудряшова приняли участие в заседании попечительского совета вуза.

Речь, в том числе, шла о новых направлениях обучения, развитии прикладного научного потенциала, открытии новых лабораторий.

– Университет работает и развивается. Основные стратегические задачи отчётного периода выполнены. Но перед вузом теперь стоят новые вызовы.  Надеюсь, что предложения, которые были сформулированы в рамках заседания университета, будут совместно реализованы, – подвел итоги попечительского совета Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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