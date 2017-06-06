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На спортивном празднике «Добро без границ» можно было сдать нормы ГТО

6 июня 17:30 Спорт

В Архангельске прошёл спортивный праздник, на котором все желающие смогли сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На одной из самых больших в России площадок по параворкауту собрались в основном ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Совсем недавно Архангельская область стала одним из двенадцати пилотных регионов России по сдаче нормативов ГТО среди инвалидов. Старт этой практике в дни международного форума «Арктика – территория диалога» задали спортсмены Центра развития адаптивного спорта. На этот раз свои способности в прыжках с места, подтягивании, наклонах и других элементах комплекса ГТО смогли проявить все желающие.

На спортивный праздник пришли дети и их родители самого разного возраста. Самые младшим ещё не исполнилось и трёх лет, а старшие через пару лет уже закончат школу. К юным спортсменам подтянулись и местные жители, в результате через несколько минут после старта вся площадка была заполнена детьми и их родителями.

Напомним, идея открытия спортивной площадки для занятий адаптивным спортом появилась в рамках фестиваля «Без границ: тело, общество, культура». Начинание поддержал глава региона Игорь Орлов.

Площадка делится на несколько зон. Одна из них предназначена для занятий параворкаутом (реабилитационным видом спорта на турниках для людей с ограниченными возможностями здоровья). Вторая – для сдачи норм ГТО. Третья зона – детский адаптивный городок со специальными качелями и каруселями для детей-колясочников.

Агентство по спорту Архангельской области

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