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Продолжается всероссийская акция «Месяц безопасного интернета».

2 марта 17:50 Образование Информация и связь

Как отмечают организаторы акции, «Лига безопасного интернета», главная цель акции – повышение уровня информационной безопасности и цифровой грамотности детей и подростков.

В рамках акции во всех школах страны проходят уроки безопасного интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах обеспечения информационной безопасности детей.

Для школьников и студентов организованы творческие конкурсы и квесты, которые помогают детям разобраться в том, как правильно и безопасно использовать интернет.

Один из таких конкурсов – международный квест «Сетевичок», рассчитанный как на школьников, так и на их педагогов и направленный на формирования у детей компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы в сети.

В рамках квеста пройдут онлайн-викторины, конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться баллы. Более подробную информацию можно получить на сайте www.сетевичок.рф.

Ряд мероприятий предназначены для профессионального сообщества – школьных психологов, социальных работников, других профильных специалистов. Особое внимание будет уделено профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и подростков.

Более подробно с расписанием семинаров в формате «вебинар» можно познакомиться на сайте «Лиги безопасного интернета» в разделе «Материалы «Месяца безопасного интернета» – видеоуроки и вебинары».

На этом же сайте размещены различные методические материалы, которые можно использовать как для проведения уроков безопасного интернета, так и в ходе родительских собраний.

Итоги «Месяца безопасного интернета» будут подведены на Форуме безопасного интернета, который состоится в середине марта в Москве, отметили организаторы акции.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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