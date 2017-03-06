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Форум арктических муниципалитетов: импульс к развитию территорий

6 марта 12:15 Арктика – территория диалога Районы Арктика

Форум арктических муниципалитетов в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога» станет ключевой площадкой для обсуждения самых насущных проблем муниципальных образований, находящихся в Арктической зоне РФ.

На участие в форуме арктических муниципалитетов уже заявились представители Мурманской области, республик Якутии и Коми, Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Среди тем для обсуждения в проект повестки форума внесены вопросы поддержки региональных авиакомпаний, доступности государственных и медицинских услуг, о концессиях в сфере ЖКХ, обращении с отходами, промыслах коренных народов Севера.

— Укрепление сотрудничества и координации взаимодействия в рамках ассоциации «Арктические муниципалитеты» позволит выработать единые подходы к развитию приполярных территорий для того, чтобы эффективнее взаимодействовать с федеральными органами власти. В частности, для решения проблем транспортного обеспечения и обновления социальной инфраструктуры на местах, – подчеркнул представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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