Форум арктических муниципалитетов: импульс к развитию территорий

Форум арктических муниципалитетов в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога» станет ключевой площадкой для обсуждения самых насущных проблем муниципальных образований, находящихся в Арктической зоне РФ.

На участие в форуме арктических муниципалитетов уже заявились представители Мурманской области, республик Якутии и Коми, Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Среди тем для обсуждения в проект повестки форума внесены вопросы поддержки региональных авиакомпаний, доступности государственных и медицинских услуг, о концессиях в сфере ЖКХ, обращении с отходами, промыслах коренных народов Севера.

— Укрепление сотрудничества и координации взаимодействия в рамках ассоциации «Арктические муниципалитеты» позволит выработать единые подходы к развитию приполярных территорий для того, чтобы эффективнее взаимодействовать с федеральными органами власти. В частности, для решения проблем транспортного обеспечения и обновления социальной инфраструктуры на местах, – подчеркнул представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики