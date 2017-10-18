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«Горячая линия» по зарплатам в сфере образования работает в минобре Поморья

18 октября 10:45 Общество

В министерстве образования и науки Архангельской области с началом нового учебного года возобновила свою работу «горячая линия» по вопросам выплат заработных плат педагогам, воспитателям и другим работникам учреждений образования Поморья.

Специалисты ведомства готовы оказать консультации в тех случаях, когда по мнению обратившихся возникла задержка выплат или их безосновательное сокращение.

Необходимо отметить, что все начисления заработных плат педагогам, воспитателям и обслуживающему персоналу производят бухгалтерские службы их организаций. Контроль за этой работой должны осуществлять руководители учреждений, а также муниципальные органы управления образования.

Отметим, что все свои обязательства перед муниципалитетами по финансированию зарплат работникам сферы образования региональный бюджет выполняет своевременно.

Телефон «горячей линии» по вопросам выплат заработных плат: (8182) 20-02-45. Звонки принимаются в рабочее время. 

Министерство образования и науки Архангельской области

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