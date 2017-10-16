Исполнение программы капремонта обсудили в в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ

Вопросы, связанные с реализацией на территории Поморья региональной программы капитального ремонта, рассматриваются еженедельно. В совещаниях принимают участие министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев и гендиректор НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» Александр Бараев.

В ходе очередного совещания участники рассмотрели вопросы, связанные с качеством выполнения работ по капитальному ремонту домов в посёлке Оксовский Плесецкого района и дома № 13 по улице Калинина в Архангельске.

Также в ходе совещания обсудили результаты выездной проверки качества капремонта многоквартирного дома на улице Ленинградская, 21 в Каргополе.

По результатам обследования здания министром ТЭК и ЖКХ дано поручение фонду капитального ремонта завершить работы в Каргополе в сроки, установленные договором подряда, а также обеспечить восстановление повреждённого в ходе выполнения работ имущества собственников.

Вопрос поставлен на особый контроль в региональном министерстве.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области