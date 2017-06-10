10 и 11 июня губернатор Игорь Орлов и делегация областного правительства работают в южной столице Поморья – городе Котласе, который в эти дни празднует своё 100-летие.

10 июня глава региона возглавит заседание координационного совета глав муниципалитетов, посетит новую зону отдыха «Двинопарк» и медицинский лечебно-диагностический центр доктора Сергея Бубновского, а также пообщается с артистами и зрителями театрального сквера.

11 июня делегация региона посетит участок строящейся объездной дороги на Восточном шоссе.

На площадке средней общеобразовательной школы № 18 губернатор оценит ФОК открытого типа, построенный в прошлом году, а затем примет участие в праздничном шествии организаций, жителей и гостей города «Котласу – наш труд, любовь и вдохновение!».

После завершения праздничной программы «Салютуем тебе, наш город!» Игорь Орлов направится в редакцию районной газеты «Двинская правда», где проведёт традиционную встречу с руководителями издательских домов Архангельской области и ответит на вопросы журналистов и жителей Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области