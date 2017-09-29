Подведены итоги тридцать седьмой сессии областного Собрания депутатов

На сентябрьской сессии областного Собрания рассмотрено 43 вопроса, в том числе 27 законопроектов, из которых 21 инициирован губернатором Игорем Орловым. Во втором чтении принято 13 законопроектов, 10 из которых внёс глава региона.

Основное внимание уделено бюджетным вопросам и вопросам экономического развития.

Приняты отчёт об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 года и изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представленные министром финансов Еленой Усачёвой.

Утверждён отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2017 года, представленный директором фонда Натальей Ясько.

Уточнены налоговые ставки по транспортному налогу в отношении отдельных транспортных средств.

Изменения коснулись легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил и автобусов. При этом размер ставки транспортного налога в отношении таких транспортных средств останется гораздо ниже аналогичных ставок в ряде регионов Северо-Западного федерального округа.

Указанные изменения распространяются на физических лиц только со второй половины 2019 года при уплате ими налога за 2018 год и не касаются самой бюджетной категории транспортных средств – легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.

Министр финансов Елена Усачева отметила, что принятые поправки позволят увеличить поступления в бюджет на 18,3 млн рублей ежегодно.

Прекращено действие областного закона о льготах по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций-участников консолидированной группы налогоплательщиков, занимающихся добычей алмазов и (или) оптовой торговлей драгоценными камнями на территории области. Льгота по налогу на прибыль организаций предоставлялась три года. Льгота по налогу на имущество организаций фактически не применяется.

В первом чтении принят проект закона, устанавливающий дополнительные основания признания безнадёжными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по ним. Это касается уже отменённых региональных налогов, а также транспортного налога и налога на игорный бизнес.

Уточнён план приватизации государственного имущества. Исключено из плана приватизации ГУП «Россиянка» в связи с его предстоящей ликвидацией. Перечень приватизируемого имущества дополнен 20 объектами недвижимости.

В окончательной редакции приняты изменения по совершенствованию использования и охраны участков недр местного значения, а также по созданию и ведению фонда геологической информации.

Также ряд поправок в областной закон о недрах принят в первом чтении.

Без конкурсов и аукционов предоставляется право пользования участками недр местного значения в случае разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также в случае добычи подземных вод садоводческими и огородническими товариществами.

В первом чтении принят представленный и.о. министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Леонидом Утюговым проект закона, направленный на совершенствование деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Вводится механизм взаимодействия органов региональной власти с хозяйствующими субъектами, определены мероприятия по профилактике нарушений в этой сфере.

Депутаты поддержали в первом чтении изменения в сфере розничной продажи алкогольной продукции, представленные министром агропромышленного комплекса и торговли Ириной Бажановой. Так, дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции не будут распространяться на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Принят в первом чтении проект закона в сфере организации транспортного обслуживания населения водным транспортом. Министр транспорта Вадим Кривов отметил, что принятие данного проекта закона позволит решить вопросы организации и контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа водным транспортом на межмуниципальных и муниципальных маршрутах.

Также были рассмотрены вопросы в сфере образования и культуры.

Министр культуры Вероника Яничек представила доклад о состоянии культуры за 2016 год.

В рамках правительственного часа исполняющим обязанности министра образования и науки Сергеем Котловым представлена информация об осуществлении государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений и по договорам социального найма.

Приняты в первом чтении изменения в закон об образовании, предусматривающие предоставление с 1 января 2018 года субсидий на возмещение затрат предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность. Сергей Котлов пояснил, что это призвано стимулировать привлечение бизнеса к решению проблемы нехватки мест в детских садах.

Совершенствуется законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Утверждены на 2018 год величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в размере 10 258 рублей и величина прожиточного минимума для детей в целях установления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка или последующих детей в размере 12 063 рублей.

Министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова в ходе своего выступления отметила, что за пенсионерами, ранее получавшими социальную доплату к пенсии, будет сохранена гарантия на получение такой доплаты в прежнем размере.

Введён мониторинг в сфере профессиональной ориентации и содействия трудоустройства молодежи.

Усовершенствован механизм предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей.

В первом чтении приняты изменения, направленные на развитие системы защиты прав обманутых дольщиков. Инвесторам, завершающим строительство многоквартирных домов в интересах дольщиков, будут предоставляться без торгов в аренду федеральные земельные участки, а также земельные участки, изъятые для муниципальных нужд и освобожденные от расположенных на них объектов недвижимости.

Инспекция государственного строительного надзора наделяется полномочиями по обращению в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов обманутых дольщиков. Также инспекция вправе направлять в правоохранительные органы материалы в случае выявления нарушений, имеющих признаки преступления.

Руководитель инспекции государственного строительного надзора Александр Менькин подчеркнул, что указанные изменения позволят более эффективно решать проблему обманутых дольщиков.

Развивается законодательство в сфере государственного управления, местного самоуправления и противодействия коррупции.

Приняты в первом чтении изменения в отдельные областные законы в сфере противодействия коррупции, представленные директором правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорем Андреечевым.

В частности, уточнён запрет на участие лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности и должности муниципальной службы, в деятельности по управлению хозяйствующим субъектом. На членов избирательной комиссии и контрольно-счетной палаты возложена обязанность по соблюдению ограничений, запретов, предусмотренных законодательством в сфере противодействия коррупции.

Поддержаны в первом чтении изменения, уточняющие процедуру предоставления государственных и муниципальных услуг. Органы, предоставляющие такие услуги, с 1 января 2018 года не вправе требовать от заявителей предоставления свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС (за исключением свидетельств об усыновлении). Заявители вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

Во втором чтении приняты изменения, направленные на дальнейшее совершенствование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Усовершенствована процедура предоставления информации о техническом состоянии в жилищную инспекцию. Определён срок представления в жилищную инспекцию региональным оператором информации о многоквартирных домах, собственники помещений в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

В случае необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в отношении общего имущества многоквартирного дома ранее сроков, установленных региональной программой, собственники помещений вправе принять решение о включении такого вида услуг (работ) в данную программу или о переносе срока выполнения указанного вида услуг (работ) на более ранний срок.

Одновременно в первом чтении рассмотрен ряд поправок в областной закон о капремонте.

Так, в региональной программе капитального ремонта общего имущества будет учитываться необходимость одновременного проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, газо, тепло-, водоснабжения, водоотведения в отношении двух и более внутридомовых систем многоквартирном доме.

Правительство области наделяется полномочиями по установлению порядка определения невозможности оказания услуг (выполнения работ) по капитальному ремонту, случаев и порядка утверждения муниципалитетами краткосрочных планов реализации региональной программы, порядка установления региональным оператором фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту.

Определена возможность отнесения постановлением правительства области установки автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг к перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области