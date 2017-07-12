Фонд соцстраха: работодатели могут компенсировать затраты на профилактику производственных травм

До 1 августа региональное отделение фонда социального страхования принимает заявления на финансовое обеспечение профилактики производственного травматизма. На эти цели планируется направить 178 миллионов рублей.

Заявления на финансовое обеспечение мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний принимаются в электронном виде через единый портал государственных услуг.

Полученные средства можно направить на проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, приобретение специальной одежды и обуви, сертифицированных средств индивидуальной защиты (российского производства), аптечек, алкотестеров, тахографов.

На эти цели работодатели могут направить до 20 процентов страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных в предшествующем календарном году.

Обязательным условием является отсутствие у страхователя на день подачи заявления недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

— На сегодняшний день заявления подали уже около 700 страхователей, – сообщила начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения фонда социального страхования Анна Оверчук. – Значительная часть из них уже получили разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Приём документов завершается 31 июля. Но откладывать обращение в фонд на последние дни не стоит: финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год.

Дополнительную информацию и бланки документов можно найти на официальном сайте регионального отделения фонда соцстраха.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области