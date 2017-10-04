Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Внимание: осенние ограничения на дорогах

4 октября 10:30 Районы Транспорт

«Архангельскавтодор» и Региональная транспортная служба информируют пользователей автодорог Архангельской области о том, что начиная со следующей недели в регионе будут действовать временные ограничения движения транспортных средств, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на ось.

В отличие от весенних, осенние ограничения не будут отличаться временем действия в северных и южных районах региона, и продлятся на всей территории Поморья с 9 октября до 7 ноября.

Напомним, временное ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны, вводится на региональных автомобильных дорогах общего пользования с переходным типом покрытия (гравийных) для предотвращения их порчи большегрузным автотранспортом в период распутицы. Именно в такое время года дорожное покрытие наиболее подвержено разрушению.

Ограничения традиционно не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки, на доставку продуктов питания, топлива, лекарств, семян, удобрений, почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства аварийных служб, Минобороны РФ, на транспортировку дорожной техники и дорожных материалов. На федеральных автотрассах осенние ограничения не вводятся. 

Обращаем внимание межрегиональных перевозчиков, что на территории различных регионов время действия сезонных дорожных ограничений отличаются. Так, в соседней Вологодской области осенние ограничения 2017 года вступают в действие с 11 октября и продлятся месяц.

Министерство транспорта Архангельской области

Общество

4 октября

Вни­ма­ние: осен­ние ограни­че­ния на дорогах

4 октября

Объяв­лена аккре­ди­та­ция на оче­ред­ной хок­кейный сезон

3 октября

Сис­тема граж­данс­кой обо­роны стра­ны отмеча­ет 85-лет­ний юбилей

3 октября

Коман­да Архан­гель­ской области заняла вто­рое место на спар­таки­аде пен­си­оне­ров России

3 октября

Архан­гельск при­мет учас­тие в Европ­ей­ской неде­ле про­грамми­ро­ва­ния

3 октября

В Архан­гель­ске откры­лся новый зал для спор­тив­ной борьбы

3 октября

Глава регио­на выра­зил собо­лез­нова­ния в связи со смер­тью Люд­милы Кру­ти­ко­вой-Аб­рамо­вой

3 октября

Игорь Орлов: «Уве­рен, новое поруче­ние Пре­зи­ден­та Алек­сандр Цыбуль­ский выпол­нит достойно»

3 октября

В Архан­гель­ске прой­дут меро­прия­тия для людей с мен­таль­ными заболе­вани­ями

3 октября

Архан­гель­ские стрел­ки вновь в числе луч­ших на чем­пи­она­те России

3 октября

Выставка «Ровес­ники Архан­гель­ской области» рас­ска­жет о наших сов­рем­ен­ни­ках

3 октября

Педа­гог из Севе­род­винска побе­дил на рос­сийск­ом кон­курсе «Сер­дце отдаю детям»

3 октября

Елена Шелу­дина уста­но­ви­ла рекорд на чем­пи­она­те Рос­сии по лег­кой атлети­ке среди ветеранов

2 октября

Ири­на Бажа­нова: «Соз­да­ние качест­ве­нной дос­туп­ной среды – это сов­местный труд влас­ти, общества и бизнеса»

2 октября

Про­ект «Живая лето­пись»: пользо­ва­те­ли Интерне­та опреде­лят луч­шие книги школь­ни­ков Поморья

2 октября

Новый глава Пинежс­ко­го райо­на всту­пил в должность

2 октября

Глава Рособр­на­дзора Сер­гей Крав­цов про­ве­дёт Все­рос­сийс­кую встре­чу с роди­теля­ми

2 октября

Спор­тсме­ны Поморья завое­вали два «золо­та» на сорев­нова­ни­ях по стрельбе

1 октября

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

Похожие новости

4 октября Общество

Вни­ма­ние: осен­ние ограни­че­ния на дорогах

27 сентября Общество

При­нят в пер­вом чте­нии област­ной закон «О вод­ном транс­пор­те»

26 сентября Общество

На доро­гах Поморья – «Неде­ля безо­пас­ности»

25 сентября Общество

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

22 сентября Общество

26 рей­дов про­вели архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники в ходе месяч­ника безо­пас­ности

16 сентября Общество

Европ­ей­ская неде­ля мобильнос­ти: пеш­ком и на вело­сипе­дах

5 сентября Общество

Число так­сист­ов-неле­га­лов в Поморье сок­раща­ет­ся

4 сентября Общество

В месяч­нике «Вни­ма­ние: пере­езд!» учас­тву­ют желез­нодо­рож­ники Архан­гель­ского регио­на СЖД

1 сентября Общество

В пер­вый класс – со све­то­от­ража­те­ля­ми и зна­ни­ями пра­вил дорож­ного движения

29 августа Губернатор

Игорь Орлов: «Все­ми дос­тупны­ми спо­со­ба­ми бороть­ся с пьян­ст­вом за рулём»

29 августа Общество

К месяч­нику по безо­пас­ности на желез­ной доро­ге при­со­еди­нил­ся Архан­гель­ский регион СЖД

28 августа Губернатор

Игорь Орлов потребо­вал деталь­но рас­смо­треть воп­росы безо­пас­ности на доро­гах области

23 августа Общество

Безо­пас­ность транс­пор­тных пере­во­зок – воп­рос госу­дарст­вен­ной важности

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия