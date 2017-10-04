Внимание: осенние ограничения на дорогах

«Архангельскавтодор» и Региональная транспортная служба информируют пользователей автодорог Архангельской области о том, что начиная со следующей недели в регионе будут действовать временные ограничения движения транспортных средств, осевые массы которых превышают 3,5 тонны на ось.



В отличие от весенних, осенние ограничения не будут отличаться временем действия в северных и южных районах региона, и продлятся на всей территории Поморья с 9 октября до 7 ноября.



Напомним, временное ограничение движения транспортных средств, осевые массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны, вводится на региональных автомобильных дорогах общего пользования с переходным типом покрытия (гравийных) для предотвращения их порчи большегрузным автотранспортом в период распутицы. Именно в такое время года дорожное покрытие наиболее подвержено разрушению.



Ограничения традиционно не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки, на доставку продуктов питания, топлива, лекарств, семян, удобрений, почтовых грузов, на транспортировку животных, а также грузов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, на транспортные средства аварийных служб, Минобороны РФ, на транспортировку дорожной техники и дорожных материалов. На федеральных автотрассах осенние ограничения не вводятся.

Обращаем внимание межрегиональных перевозчиков, что на территории различных регионов время действия сезонных дорожных ограничений отличаются. Так, в соседней Вологодской области осенние ограничения 2017 года вступают в действие с 11 октября и продлятся месяц.



Министерство транспорта Архангельской области