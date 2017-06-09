В первой декаде июня в Архангельской области состоялась необычная экскурсия в музей «Малые Корелы». Гостями музея стали читатели Архангельской областной специальной библиотеки для слепых.

Работа с особенными посетителями требует специальных профессиональных навыков, поэтому весной 2017 года работники библиотеки организовали обучение на тему «Формирование восприятия окружающей среды у незрячих и слабовидящих людей на примере посещения объектов культуры».

Благодаря этому работе с незрячими посетителями обучены сотрудники музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», музея «Малые Корелы», Архангельского краеведческого музея, ряда других учреждений культуры.

Экскурсия в музей «Малые Корелы» стала продолжением сотрудничества с библиотекой для слепых. Для своих гостей музей разработал необычное этнографическое занятие «Своя избушка – свой простор», которое состоялось в доме, построенном в 1812 году.

Благодаря возможности прикоснуться к музейным постройкам и предметам быта незрячие экскурсанты смогли познакомиться с неповторимым миром северной деревни, узнать, что из себя представляют предметы, о которых ранее они могли только прочитать в книгах.

Большой интерес вызвало и внутреннее устройство северного дома, в частности – печь и кухонная утварь, в том числе знакомство с деталями и принципом работы угольного самовара.

— Каждый гражданин России, вне зависимости от состояния здоровья, может принять участие в экскурсии, познакомиться с прекрасными памятниками архитектуры и искусства. Поэтому мы поддерживаем инициативу областной специальной библиотеки для слепых, и в дальнейшем будем оказывать содействие в проведении подобных мероприятий, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области, Архангельская областная специальная библиотека для слепых