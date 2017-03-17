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В Малых Корелах монтируют палаточный лагерь для форума «Арктика. Сделано в России»

17 марта 18:00 Арктика – территория диалога Молодежь События Наука Арктика
Участники форума будут жить в специальных «арктических» палатках
Участники форума будут жить в специальных «арктических» палатках

Продолжается подготовка лагеря для участников III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России». 

На территории лыжного стадиона им. С.В. Кузина в Малых Корелах на протяжении двух недель кипит работа: подготовлена площадка, вывозится снег, смонтированы и установлены щиты под палатки, начался монтаж палаток и шатров.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв подчеркнул, что работы по обустройству Работы по обустройству инфраструктуры лагеря проводятся по плану, без задержекинфраструктуры лагеря проводятся по плану, без задержек. Все обязательства, взятые на себя регионом, выполняются в полном объеме.  

— На время проведения форума на стадионе будет обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет, установлены отапливаемые санитарные кабины. После проведения форума всё это будет передано стадиону, – заявил Григорий Ковалев.

Напомним, III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт с 27 марта по 2 апреля. В нём примут участие 180 молодых специалистов из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Канады и США. Отметим, что в эти же дни в Архангельске состоится IV международный форум «Арктика – территория диалога», в котором примут участие представители Правительства РФ, главы арктических регионов, учёные, эксперты и журналисты из десяти стран мира.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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