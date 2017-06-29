Архангельскстат посчитает, как в Поморье пользуются Интернетом

Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области проводит выборочное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

В Архангельской области наблюдением будет охвачено 2 000 человек в возрасте от 15 лет. Опрос проходит в три этапа – с 15 по 21 мая, с 16 по 22 октября и с 13 по 29 ноября.

Наблюдение за использованием ИКТ проводится путём опроса населения по бланку анкеты.

В анкете содержатся вопросы о наличии и использовании в домохозяйстве персонального компьютера, доступа к сети Интернет, скорости доступа, использовании населением всемирной паутины в личных и в профессиональных целях, для заказов товаров и/или услуг, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также вопросы информационной безопасности.

Первичные статистические данные, содержащиеся в анкете, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению и используются только в целях формирования официальной статистической информации.

Такие обследования проводятся с 2013 года.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области