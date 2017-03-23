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«Архангельскгеолдобыча» – лидер национального экологического рейтинга

23 марта 13:00 Год экологии Общество Экология Недра
Фото пресс-службы АО «Архангельскгеолдобыча»
Фото пресс-службы АО «Архангельскгеолдобыча»

АО «АГД» заняло первое место в рейтинге экологической ответственности ведущих горнодобывающих компаний России.

Инициаторами и организаторами этого проекта выступили российское представительство Всемирного фонда дикой природы и Минприроды РФ в рамках проекта «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России».

Участниками рейтинга стали 33 компании, занимающие лидирующие позиции в горнорудной сфере России, в том числе «Алроса», «Полиметалл», «Норильский никель», «Северсталь», «Полюс Золото», Магнитогорский металлургический комбинат.

Эксперты оценивали компании по трём позициям:

  • экологический менеджмент (качество управления охраной окружающей среды с точки зрения ведущих мировых практик);
  • воздействие на окружающую среду (уровень влияния на состояние воздуха, водных и земельных ресурсов, а также на биоразнообразие);
  • прозрачность (уровень раскрытия компаниями экологически значимых сведений в публичном пространстве).

По итогам наивысший итоговый балл был присуждён «Архангельскгеолдобыче».

— Рейтинг максимально объективен, так как мы берем информацию сразу из нескольких источников, – подчеркнул директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц. – Мы используем данные не только самих компаний, но и надзорных органов, независимых экспертов, федеральных и региональных СМИ.

Подробнее ознакомиться с методологией и критериями оценки можно в публикации Всемирного фонда дикой природы.

Итоги следующего рейтинга будут объявлены в марте 2018 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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