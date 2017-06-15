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В Архангельске откроется офис программы «Коларктик»

15 июня 14:45 Международные связи Арктика

Соответствующее решение принято по итогам заседания совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества «Коларктик», которое прошло в Осло.

В связи с этим открывается конкурс на должность руководителя Архангельского офиса программы приграничного сотрудничества «Коларктик». К участию в конкурсе приглашаются все желающие, имеющие опыт в международной проектной деятельности и свободно владеющие английским языком.

Срок подачи заявлений – до 30 июня 2017 года. Резюме необходимо присылать в департамент международных и межрегиональных связей и государственного протокола администрации губернатора и правительства Архангельской области по электронной почте: kalinin@dvinaland.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8182) 288-117, (8182) 288-570.

По окончании конкурса все резюме будут высланы в руководящий комитет программы «Коларктик». В начале августа будет организовано интервью для потенциальных кандидатов на эту должность.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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