Глава Поморья поздравил работников потребкооперации с Международным днём кооперативов

Уважаемые ветераны и работники организаций потребительской кооперации Архангельской области!

Примите самые искренние поздравления с Международным днём кооперативов!

Потребительская кооперация Архангельской области – это мощная организация, Системе потребительской кооперации Архангельской области в этом году исполняется 126 лет. Благодаря развитой структуре потребительских обществ в регионе работают 579 розничных торговых предприятий, 66 предприятий общепита, 176 пищевых цехов, 17 автомагазинов, обслуживающих около 7 000 жителей в 331 населённом пункте.

которая благодаря добросовестному и самоотверженному труду работников вносит весомый вклад в экономику нашего региона.

Сегодня потребкооперация играет значительную роль в жизни села. Благодаря сохранению единства и целостности системы потребительские кооперативы региона повышают качество жизни сельского населения, обеспечивая северные деревни товарами первой необходимости, организуя сбыт сельскохозяйственной продукции и сырья, создавая дополнительные рабочие места.

В потребительской кооперации Архангельской области трудятся более четырёх тысяч человек. Как правило, это люди, полностью отдающие себя любимой работе. Здесь действительно работают профессионалы своего дела, от пекаря до директора предприятия.

Хочется отметить, что на протяжении двух последних лет Архангельский облпотребсоюз занимает девятое место в России по производству продовольственных товаров народного потребления среди региональных В 2016 году организациями потребкооперации области внесено в бюджеты всех уровней более 500 млн руб. Совокупный объем деятельности за 2016 год составил 6,7 млрд рублей.союзов. Это очень хороший результат!

Благодаря вашему труду потребкооперация Архангельской области на практике доказывает свою эффективность и многофункциональность, решая важные экономические и социальные задачи.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, успешного преодоления новых высот.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов