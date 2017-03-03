Губернатор Игорь Орлов встретился с врио главы Росмолодёжи Алексеем Паламарчуком

Встреча состоялась после заседания оргкомитета III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».

Игорь Орлов и Алексей Паламарчук обсудили итоги заседания оргкомитета. Глава Росмолодёжи пригласил губернатора посетить площадки форума. Игорь Орлов принял приглашение: он станет гостем церемонии открытия, которая состоится 27 марта.

В ходе встречи стороны договорились о проработке возможности для лучших участников форума «Арктика. Сделано в России» пройти стажировку на предприятиях Архангельской области.

Алексей Паламарчук также поблагодарил руководство региона за помощь в организации подготовки к форуму.



«Со стороны Росмолодёжи хочу выразить благодарность администрации Архангельской области за содействие в подготовке к проведению площадки форума «Арктика. Сделано в России».

Напомним, III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» стартует 27 марта в Архангельской области. В 2017 году он впервые пройдёт на полях международного форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области