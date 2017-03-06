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Региональное минсвязи – за развитие городского пространства

6 марта 10:40 Информация и связь Инновации Архангельск

Региональное минсвязи поддержало идею создания интернет-платформы для публикации идей по благоустройство Архангельска.

В министерстве связи и информационных технологий Архангельской области состоялась встреча министра Николая Родичева с представителями рабочей группы проекта «Механизмы вовлечения населения в развитие городского пространства».

Проект был представлен в рамках мероприятия для предпринимателей «Проектный завод» и стал промежуточным итогом программы «Перспективные кадры для экономики региона», который стартовал в августе 2016 года.

По замыслу разработчиков, необходимо создать интернет-платформу, которая послужила бы связующим звеном между властью, бизнесом и обществом, площадкой, где неравнодушные жители могли бы опубликовать идеи и предложения по улучшению городской среды Архангельска.

Как отметили представители инициативной группы, в рамках проекта будет можно не только внести предложение, но и найти команду и реализовать свою идею.

— У нас много активных людей, которые готовы тратить свои силы и энергию на благо родного региона. Реализация такого проекта позволит объединить их усилия. Уверен, что и представители бизнеса с удовольствием поддержат эту идею, – отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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