Бюджет-2018: расходы на сферу образования планируется увеличить на миллиард рублей

Бюджет сферы образования Поморья в 2018 году планируется увеличить по сравнению с текущим годом на один миллиард рублей. Проектные цифры расходных обязательств региона были рассмотрены депутатами областного Собрания и представителями общественного экспертного совета по образованию.

Стратегическим вектором при формировании нового бюджета является задача по выполнению всех социальных обязательств. В частности, речь идёт о выплатах заработных плат, рост которых обусловлен выполнением «майских» Указов Президента.



В 2017 году правительство Архангельской области направило на обеспечение сферы регионального образования свыше 17 миллиардов рублей.По словам заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов Игоря Чеснокова, фонд оплаты труда работников сферы образования планируется увеличить более чем на 330 миллионов рублей.

Правительство региона продолжит и проекты по строительству школ и детских садов.

Уже в следующем году запланировано завершение работ по возведению средней школы в посёлке Ерцево Коношского района и начальной школы на 320 мест в Красноборске. Будет продолжено строительство детских садов в посёлке Турдеевск города Архангельска и посёлке Катунино Приморского района.

Отметим, что в этом году будет введёна в эксплуатацию школа-сад в Каргополе на 200 мест.

— В Министерство образования и науки России уже направлена заявка от нашего региона на финансирование работ по строительству школ, проекты которых уже разработаны и получили положительную оценку со стороны экспертов. После того, как федеральный центр определится с лимитами, мы сможем сформировать программу по строительству новых учебных заведений на 2019 и 2020 годы, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Отметим, что работа над региональным бюджетом 2018 года продолжается. В ноябре депутаты областного Собрания рассмотрят главный финансовый документ региона в первом чтении.

Министерство образования и науки Архангельской области