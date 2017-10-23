Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Бюджет-2018: расходы на сферу образования планируется увеличить на миллиард рублей

23 октября 12:15 Бюджет Законотворчество

Бюджет сферы образования Поморья в 2018 году планируется увеличить по сравнению с текущим годом на один миллиард рублей. Проектные цифры расходных обязательств региона были рассмотрены депутатами областного Собрания и представителями общественного экспертного совета по образованию.

Стратегическим вектором при формировании нового бюджета является задача по выполнению всех социальных обязательств. В частности, речь идёт о выплатах заработных плат, рост которых обусловлен выполнением «майских» Указов Президента.

В 2017 году правительство Архангельской области направило на обеспечение сферы регионального образования свыше 17 миллиардов рублей.По словам заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов Игоря Чеснокова, фонд оплаты труда работников сферы образования планируется увеличить более чем на 330 миллионов рублей.

Правительство региона продолжит и проекты по строительству школ и детских садов.

Уже в следующем году запланировано завершение работ по возведению средней школы в посёлке Ерцево Коношского района и начальной школы на 320 мест в Красноборске. Будет продолжено строительство детских садов в посёлке Турдеевск города Архангельска и посёлке Катунино Приморского района.

Отметим, что в этом году будет введёна в эксплуатацию школа-сад в Каргополе на 200 мест.

— В Министерство образования и науки России уже направлена заявка от нашего региона на финансирование работ по строительству школ, проекты которых уже разработаны и получили положительную оценку со стороны экспертов. После того, как федеральный центр определится с лимитами, мы сможем сформировать программу по строительству новых учебных заведений на 2019 и 2020 годы, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Отметим, что работа над региональным бюджетом 2018 года продолжается. В ноябре депутаты областного Собрания рассмотрят главный финансовый документ региона в первом чтении.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

23 октября

Бюд­жет-2018: рас­ходы на сферу образо­ва­ния пла­ниру­ет­ся уве­личить на мил­ли­ард рублей

23 октября

Замес­тите­лем минис­тра образо­ва­ния и науки регио­на наз­на­чен Алек­сандр Кузнецов

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Севе­род­винско­го педа­гога Вале­рия Кош­кина удос­то­или ова­ций на меж­дуна­род­ном форуме

20 октября

Как спра­виться с труд­ностя­ми в шко­ле, обсуди­ли на пер­вом в этом учеб­ном году област­ном роди­тель­ском собрании

20 октября

Сер­гей Кот­лов возг­ла­вил минис­терство образо­ва­ния и науки Архан­гель­ской области

19 октября

Безо­пас­ность в сети: школь­ни­кам Поморья рас­ска­жут о пра­ви­лах поведе­ния в Интернете

19 октября

Олим­пи­ада по финан­со­вой гра­мот­ности ждёт архан­гель­ских школь­ни­ков

18 октября

«Пре­мия Траек­то­рия» опреде­лит луч­шие про­ек­ты сод­ейс­твия про­фори­ен­та­ции молодёжи

18 октября

Шага­ющие робо­ты появи­лись в архан­гель­ской «высотке»

18 октября

«Горя­чая линия» по зарпла­там в сфере образо­ва­ния рабо­та­ет в миноб­ре Поморья

17 октября

Тур­нир «AR2T2»: до 29 октября школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками «бит­вы машин»

17 октября

В Поморье под­вели итоги лет­ней оздо­ро­ви­тель­ной кам­па­нии 2017 года

17 октября

Финан­сово гра­мот­ных педа­го­гов ста­нов­ит­ся больше

17 октября

С 28 мая по 20 июня: опуб­лико­ван про­ект рас­писа­ния ЕГЭ-2018

16 октября

«Дина­мич­ный старт» помо­жет моло­дым предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья

16 октября

Вик­тор Икон­ни­ков: «Вып­ус­кни­ки Пре­зи­дентс­кой про­граммы – коман­да раз­ви­тия Поморья»

16 октября

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

16 октября

Воз­мож­нос­ти регио­наль­ных информа­ци­он­ных сис­тем показа­ли сту­ден­там САФУ

Похожие новости

23 октября Образование

Бюд­жет-2018: рас­ходы на сферу образо­ва­ния пла­ниру­ет­ся уве­личить на мил­ли­ард рублей

27 сентября Образование

Пра­витель­ство Поморья выступи­ло с ини­ци­ати­вой рас­шире­ния гос­под­дер­жки час­тных детсадов

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия