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Условия содержания и трудоустройства осужденных обсудили на Общественном совете при региональном УФСИН

25 сентября 12:00 Труд

Условия отбывания наказаний осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами обсудили на выездном заседании Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области, которое состоялось на базе исправительной колонии № 1 (посёлок Пирсы).

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья содержится 113 женщин, 98 несовершеннолетних и 341 инвалид.

На совещании было отмечено, что для этих категорий осужденных созданы более комфортные материально-бытовые условия.

Так, несовершеннолетние в Архангельской воспитательной колонии проживают в комнатах по шесть человек, для них организовано пятиразовое питание и отдельная норма вещевого довольствия. Кроме того, для поддержания и сохранения социально полезных связей им предоставляется возможность выезда за пределы учреждения для участия в культурно-массовых мероприятиях.

Для лиц с ограниченными возможностями разработан отдельный распорядок дня, включающий время для реализации индивидуальной программы реабилитации. Здания отрядов, медицинских частей, банно-прачечных комбинатов, столовых оборудованы пандусами. Осужденные-инвалиды размещаются в отдельных отрядах, их обеспечивают колясками, тростями, специальной литературой и аудиокнигами.

Затронули в ходе встречи и проблему трудовой занятости осужденных. На протяжении многих лет региональный УФСИН взаимодействует с областным министерством труда, занятости и социального развития.

Специалисты оказывают содействие в создании условий для трудовой адаптации, проводят ярмарки вакансий, рассказывают о востребованных профессиях и поддержке, которую можно получить после освобождения.

— Работодатели не всегда готовы принять на работу бывших осужденных. Поэтому очень важно разработать систему мер стимулирования. Сейчас мы внесли изменения в областной закон по профориентации  и трудоустройству молодёжи и предусмотрели такую меру, как возмещение части расходов в случае трудоустройства человека в возрасте до 35 лет, освободившегося из колонии, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

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