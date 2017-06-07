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Школьники Поморья стали участниками форума юных историков в Крыму

7 июня 10:50 Молодежь

Детский форум Российского военно-исторического общества «Артек – музейное пространство» начал свою работу международного детского центра «Артек». Среди его участников – шестеро школьников из Архангельской области.

Участниками форума стали 250 школьников из различных регионов России: представители молодёжных военно-исторических объединений, клубов военно-исторической реконструкции, поисковых отрядов, воспитанники школ юных экскурсоводов, а также лауреаты профильных фестивалей, конкурсов, смотров и олимпиад из субъектов РФ.

Проект «Артек – музейное пространство» объединяет наиболее эффективные культурно-образовательные технологии, успешные практики детских и молодёжных военно-патриотических, военно-исторических клубов и объединений.

— Ребята смогут научиться работать с архивными документами, размещёнными на официальных интернет-ресурсах «Память народа», «Мемориал» и «Подвиг народа», – отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. – Кроме того, они научатся находить исторические свидетельства об участниках войны, пропавших без вести, недавно найденных поисковиками и перезахороненных бойцах.

Достижения каждого из юных историков будут обобщены в экспозиции интерактивного виртуального музея «Артек». Кроме того, школьники посетят с экскурсиями легендарную береговую батарею № 35 в Севастополе, базу подводных лодок в Балаклаве, заповедник «Херсонес Таврический».

Министерство образования и науки Архангельской области

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