Спортсмены РЦСП «Поморье» начали подготовку к зимнему сезону

Готовь сани летом – именно этим принципом руководствуются большинство профессиональных спортсменов. Именно в межсезонье закладывается та база, которая зимой помогает добиваться высоких результатов.

Спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта Алексей Шемякин проводит первые тренировки на лыжероллерных и беговых трассах в Устьянском районе.

Основной акцент сделан на силовую работу в тренажёрном зале и втягивающую циклическую работу на лыжероллерах, а также беговые тренировки и кросс-подходы для развития общей выносливости.

Архангельский конькобежец, мастер спорта международного класса Александр Румянцев готовится к новому спортивному сезону вместе со сборной России находится на тренировочных сборах в Казахстане.

Агентство по спорту Архангельской области