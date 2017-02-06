Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. На этом акцентировал внимание губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе заседания регионального правительства 7 февраля.

Глава Поморья напомнил: утверждённые модели обсуждались под руководством Президента России Владимира Путина на заседании президиума и консультативной комиссии Госсовета в Ярославле.

В целевых моделях закреплён целый ряд принципиальных для повышения бизнес-активности моментов. В их числе – упрощение получения разрешений на строительство, регистрацию права собственности на земельные участки, подключения к электроэнергии, газу, водопроводу.

Игорь Орлов отметил, что по сути, это модели формирования системы взаимодействия государства, гражданского общества и предпринимательства, а значит – экономического развития страны.

— Знать и понимать, что происходит в рамках этих 12 моделей – наша прямая обязанность, – обратился губернатор к членам правительства региона. – Главное – поддержать людей, которые занимаются на территориях бизнесом и социальными проектами, открыть для них новые возможности, сформировать среду для работы, развития и совершенствования.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области