ЩедрыйВторник: НКО Поморья присоединятся к всероссийскому флешмобу

Флешмоб #ЩедрыйВторник стартует 21 ноября с недели признаний в благотворительных делах и развернётся к 28 ноября целой серией благотворительных акций.

Архангельск станет участником инициативы уже второй раз. НКО Архангельска и области могут присоединится к флешмобу и воспользоваться его ресурсами для проведения своих благотворительных акций.

Инициатива #ЩедрыйВторник появилась в 2012 году как продолжение общеизвестных распродаж – «Черной пятницы» и «Киберпонедельника». В этот день не что-то продают и покупают, а делают добрые дела.



В России флешмоб организует фонд развития и поддержки филантропии «КАФ» при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Координатор #ЩедрогоВторника в Архангельской области – центр социальных технологий «Гарант».



Присоединиться к флешмобу, разработать и провести свою акцию можно на креативных мастерских 19 и 20 октября или договорившись о консультации по телефону 8 8182 20-65-10, контактное лицо – Анастасия Чепиль.

Центр социальных технологий «Гарант»