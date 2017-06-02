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Поморье и «Оборонлогистика»: конкретные результаты сотрудничества

2 июня 13:00 ПМЭФ-2017 Экономика Промышленность Плесецк Транспорт
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Орлов и генеральный директор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов подписали протокол о реализации соглашения, заключённого сторонами год назад также в рамках ПМЭФ.

Антон Филатов рассказал, что за это время предприятием был создан «Первый арктический консорциум», в состав которого вошли ООО «Оборонлогистика», ПАО «Совфрахт» и ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

– Опорным регионом деятельности консорциума в Арктической зоне РФ выступает Архангельская область. Для этого в столице Поморья открыто наше дочернее судоходное предприятие «СК-Арктика», которое будет осуществлять грузовые операции и уже имеет на балансе три судна, – подчеркнул Антон Филатов.

Совместно с САФУ была проведена работа по созданию на базе федерального вуза штаба морских операций в Арктике.

– Для создания в регионе опорного пункта по реализации проектов Минобороны мы изучили портовую инфраструктуру ведущих предприятий Архангельской области и выбрали надёжных партнёров, – отметил Антон Филатов. – Мы также проработали проект организации авиасообщения между Архангельском и Новой Землёй.

Он добавил, что разработчики завершили создание программного обеспечения для ситуационных центров в Москве и Архангельске.

Кроме того, «Оборонлогистика» договорилась с АО «МРТС» о совместном проекте по организации производства аэродромных плит для их доставки на объекты строительства Минобороны в Арктической зоне РФ.

В интервью журналистам Антон Филатов поблагодарил губернатора Игоря Орлова и правительство Поморья за открытость, оперативный отклик и активную помощь в решении всех рабочих вопросов:

«Региональные власти фактически уже создали благоприятный инвестиционный климат. Прямые контакты с губернатором, быстрая отработка достигнутых договоренностей – в этом плане Архангельская область с точки зрения инвесторов является одним из лучших регионов страны».

Говоря о перспективах на ближайший год, Антон Филатов остановился на конкретном примере. 

— Мы договорились с губернатором, что «Оборонлогистика» подключится к реконструкции инфраструктуры аэродрома Плесецк. Речь идёт, в том числе, об обслуживающей технике. Наши коллеги из космических войск также весьма заинтересованы в решении этого вопроса, – резюмировал Антон Филатов. 

Оценку проведённой за год работе дал и глава Поморья Игорь Орлов:

«Оборонлогистика» – наш хороший партнёр. Два года назад на заседании Госкомиссии по Арктике мы поддержали предложения этой компании и Минобороны. Сегодня идёт насыщенная совместная работа. Компания предлагает масштабные решения, связанные с ключевыми вопросами освоения Арктики. Кроме того, наши партнёры ведут ряд крупных строительных и транспортных проектов на нашей территории. Уверен, что вместе мы добьемся достойных результатов».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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