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Комиссия проверила безопасность использования природного газа в Рикасихе

28 сентября 15:15 Районы ЖКХ Безопасность

В Архангельской области продолжается месячник безопасности использования газа в быту. На этой неделе внимание межведомственной комиссии приковано к Приморскому району. Вслед за посёлком Уйма газовики и сотрудники экстренных служб региона посетили Рикасиху.

Главное внимание инспекторы госпожнадзора и специалисты компании «Газпром газораспределение Архангельск» уделили социальным категориям – пенсионерам, инвалидам, одиноким северянам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особая категория – граждане, которые регулярно не оплачивают коммунальные услуги.

— Наша задача – ещё раз напомнить жителям об основных правилах использования «голубого топлива» в быту. Неисправность газового оборудования хотя бы в одной квартире угрожает безопасности и жизни людей всего дома. В ходе месячника планируется проверить более ста квартир, подключенных к природному газу, – рассказал заместитель главного инженера ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Максим Верещагин.

В посёлке Рикасиха к природному газу подключено около 700 квартир в восьми многоквартирных домах и 27 индивидуальных строений. Специалисты комиссии проводят с жильцами дополнительный инструктаж по правилам безопасного использования газа, вручают памятки и брошюры.

— В обязательном порядке мы проводим проверку элементарных знаний техники безопасности, а также информируем о том, куда можно сообщить о запахе газа или обнаруженной утечки, – отметил начальник отдела регионального государственного надзора агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Алексей Просвиров.

Он обратил внимание, что все работы по монтажу газового оборудования должны осуществляться исключительно специалистами газовых компаний, которые имеют разрешения и допуски к таким работам. Продавцы газовых плит не имеют права подключать оборудование.

В ближайшее время аналогичные проверки пройдут во всех городах и районах Архангельской области. Завершится месячник безопасности 15 октября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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